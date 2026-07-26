/कुशीनगर: बंजर जमीन का दावा, लेकिन जांच बाकी...फिर भी अक्सरीयती तबके ने जबरन हटा दी मजार!

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Uttar Pradesh News Today: उत्तर प्रदेश में हालिया कुछ सालों में मुबय्यना तौर पर हिंदू तंजीमों के हंगामे के बाद अक्लियतों के मजहबी इदारों और मदरसों कार्रवाई के इल्जाम लगते रहे हैं. बीते साल अगस्त 2025 में फतेहपुर जिले के मवाई गांव में दो सौ साल पुरानी दरगाह को हिंदू तंजीमों ने कैमरे के सामने हथौडे़ और ईंट पत्थरों से तोड़ दिया. इसी तरह का मामला अब पूर्वी यूपी के कुशीनगर जिले से सामने आया है.
हिंदू तंजीम और अक्सरीयती तबके के लोगों ने हटाई मजार
मिली जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के फाजिलनगर विकासखंड के बलियवां गांव में शनिवार (25 जुलाई) को एक मजार को लेकर तनाजा खड़ा हो गया. हिंदू तंजीमों का दावा है कि बंजर जमीन पर बनी करीब 12 साल पुरानी मजार से सामान हटाकर जमीन खाली कराई गई. इस वाकये की खबर फैलते ही इलाके में तनाव फैल गया.
हिंदू जागरण मंच नाम की तंजीम के कारकुनान भी मौके पर पहुंच गए. हालांकि, पूरे मामले पर इंतजामिया की ओर से अभी तक कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है, इसलिए जमीन की हकीकत और मजार से जुड़े तमाम पहलुओं की तस्दीक इंतजामिया की जांच के बाद ही हो सकेगी.
मजार में बाहरी शख्स के लंबे समय से रहने का इल्जाम
यह मामला फाजिलनगर ब्लॉक के बलियवां गांव के मुसहरी टोला में मौजूद राजा बलिराम चंद्र मिनी स्टेडियम के बगल का बताया जा रहा है. मुकामी लोगों के मुताबिक, यहां करीब 12 सालों से एक मजार मौजूद थी. उनका कहना है कि कुछ समय से वहां बाहर से आए एक मौलाना के जरिये झाड़-फूंक करने की बात सामने आई थी.
दूसरी तरफ हिंदू तंजीम से जुड़े लोगों ने दावा है कि मजार में उन्हें किसी बाहरी शख्स के जरिये लंबे अरसे से रहने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद इसकी इत्तिला ग्राम प्रधान को दी गई. मामला तूल पकड़ते देख मजार से जुड़े लोगों ने इसको हटाने के लिए कुछ वक्त देने को कहा. शनिवार, 25 जुलाई को बड़ी संख्या में हिंदू तंजीमों ने मौके पर पहुंच कर हंगामा करना शुरू कर दिया, और वहां रखा रखा सामान जबरन हटाकर जमीन को खाली करा दिया.
हिंदू जागरण मंच ने की कार्रवाई की मांग
अक्सरीयती तबके के लोगों ने दावा किया कि जिस जमीन से सामान हटाया गया, वह बंजर जमीन है. हालांकि, इस दावे की अभी इंतजामिया के जरिये तस्दीक नहीं हुई है. जमीन की असल सूरत-ए-हाल क्या है, वहां मजार किस बुनियाद पर बनी थी और उससे जुड़े दूसरे पहलू क्या हैं, यह सब जांच के बाद ही साफ हो सकेगा.
मौके पर मौजूद हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष संतोष कुशवाहा ने कहा कि गांवों में किसी भी बाहरी शख्स के रहने से पहले उसका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए. साथ ही उन्होंने इंतजामिया से ऐसे मामलों की संजीदगी से जांच कराने की मांग की.