तरावीह की नमाज पर शिया-सुन्नी विवाद, रमजान के महीने में मस्जिद में लगा ताला

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिला में शिया और सुन्नी मुसमलानों के बीच टकराव की स्थिति बन गई है. नगर पंचायत सैयद नागली की प्राचीन जामा मस्जिद में नमाज अदा करने को लेकर सुन्नी-शिया विवाद के मद्देनजर वक्फ बोर्ड के फैसले तक मस्जिद को बंद कर दिया गया है. पक्षों की आपसी सहमति और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में यह फैसला लिया गया कि आज से मस्जिद में नमाज अदा नहीं की जाएगी और फैसला होने तक मस्जिद स्थगित रहेगी.

यह विवाद इसलिए बढ़ा क्योंकि, स्थानीय सुन्नी मुसलमान उस मस्जिद में जमात के साथ तरावीह की नमाज पढ़ना चाह रहे थे. वहीं, शिया मुसलमान तरावी का विरोध कर रहे थे. थाना प्रभारी विकास सहरावत ने बताया कि उच्च अधिकारियों की अनुमति से दोनों पक्षों को एक साथ बैठक में बुलाया गया और दोनों की राय से मस्जिद को बंद कर दिया गया है और चाबी नगर पंचायत चेयरमैन को सौंप दी गई है. मस्जिद बंद करने के फैसले के दस्तावेज पर शिया पक्ष से मुहम्मद दानिश बाकरी और सुन्नी पक्ष से इंतजार समेत अन्य प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए हैं. वहीं, एहतियात के तौर पर मस्जिद के गेट पर पुलिस तैनात कर दी गई है, ताकि कोई विवाद न हो सके. जामा मस्जिद सैयद नागी की सबसे पुरानी इबादतगाहों में से एक है और खुदरी ईंटों से बनी है.

स्थानीय लोग इसे 'महल वाली मस्जिद' भी कहते हैं. मस्जिद में तीन गुंबद हैं जबकि बीच में एक मीनार जैसी संरचना प्रमुख है. स्थानीय सूत्रों के मुताबिक इस मस्जिद में पहले लोग अपने-अपने तरीके से नमाज़ पढ़ते थे. बाद में मस्जिद में हुजरा, पेश इमाम, जमात और लाउडस्पीकर का इंतज़ाम किया गया, जिस पर मतभेद उभरे और मामला विवाद में बदल गया. रमज़ान के दौरान कुछ धार्मिक गतिविधियों के कारण तनाव बढ़ने (तरावीह) की भी खबर है. प्रशासन ने साफ़ कर दिया है कि शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए ज़रूरी कदम उठाए गए हैं. अब आगे की कार्रवाई वक्फ बोर्ड के फ़ैसले के बाद ही तय होगी.