उत्तर प्रदेश मुसलमानों के रहने लायक नहीं; मौलाना जर्जिस के बयान पर भड़का मुस्लिम समाज

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के मशहूर मौलान और सोशल मीडिया इन्फ़्लुएन्सर मौलाना जर्जिस अंसारी के पश्चिम बंगाल में दिए गए एक बयान से उत्तर प्रदेश में बवाल मच गया है. वो बंगाल में किसी प्रोग्राम में ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि यूपी में मुसलमानों के हालत बहुत खराब हैं. कहीं भी मदरसा गिरा दिया जाता है, मस्जिद गिरा दी जाती है. अज़ान पर प्रतिबन्ध है.

जर्जिस अंसारी ने कहा कि वो खुद इटावा की एक मस्जिद के मुतवल्ली हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते हैं. मस्जिद में रात १० बजे के बाद कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं. माइक नहीं लगा सकते हैं? बिना परमिशन के कुछ नहीं कर सकते हैं. उनका परिवार खुद उत्तर प्रदेश छोड़कर बंगाल में बसने की सोचता है. यूपी छोड़कर बंगाल में आकर बसें मुसलमान. मुसलमानों के लिए पश्चिम बंगाल अभी सुरक्षित.

जर्जिस अंसारी ये बयान बंगाल के लोगों को होशियार करने या चेतावनी के तौर पैर दे रहे हैं. वो कह रहे हैं कि बंगाल का मुस्लमान होशियार हैं.इसलिए हमें उम्मीद है कि आप बंगाल को उत्तर प्रदेश बनाना नहीं चाहेंगे और अक्लमंदी से काम लेंगे?

Add Zee News as a Preferred Source

ऐसा लग रहा है कि जर्जिस अंसारी मुसलमानों को किसी राजनीतिक दल के पक्ष में लामबंद होने की अपील कर रहे हैं. लेकिन उनके इस बयान को लेकर उत्तर प्रदेश के सियासी हलकों में बवाल मच गया है. मीडिया भी इस खबरे को तूल दे रहा है.

लेकिन उत्तर प्रदेश के मुस्लमान ही जर्जिस अंसारी के बयान से किनारा कर रहे हैं. यूपी के अमरोहा जिले के मुसलमान कह रहे है कि जरजिस अंसारी एक यू ट्यूबर हैं. अपने व्यूज बढ़ाने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं. हम बंगाल क्यों जाए ? हमें कोई दिक्कत नहीं है, जिसे परेशानी है वो जाय बंगाल? मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में हमें कोई डर नहीं है. यहां कोई मुस्लिम न तो परेशान था, न कोई है. जो लालची है, वो ऐसे बयान दे रहा है. वो फेमस होना चाहता है.

हापुड़ के ऑलियां ख़ान मस्जिद के मुसलमानों को कहना है कि वह उत्तर प्रदेश छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे. उत्तर प्रदेश में उनका वतन है उसकी मिटटी है उनके मुताबिक़ वह कहीं भी किसी के बहकावे में आकर नहीं जाएंगे. कई मुसलमानों का कहना था कि पुलिस थोड़ा सा ज्यादती करती है उसके अलावा उन्हें कोई परेशानी नहीं है. और उन्हें कारोबार से लेकर यहाँ रहने में भी कोई दिक़्क़त नहीं है. वो पश्चिम बंगाल क्यों जाएंगे? इन मुसलमानों का यह भी कहना है कि उन्हें धार्मिक आज़ादी भी है?

मौलाना वहीद अहमद कहते हैं, " मदरसा- मस्जिद- मजार पर बुलडोज़र एक्शन हो रहे हैं, अझन गलत हुआ है, वहां लोग सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं. कहीं- कहीं कार्रवाई सही भी हुई है, लेकिन गेहूं के साथ घुन भी पिस रहा है. मस्जिद में रात १० बजे के बाद कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं. माइक नहीं लगा सकते हैं? बिना परमिशन के प्रोग्राम नहीं कर सकते जैसे आरोप बेबुनियाद हैं. ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए हैं. इसके बिना पर मुसलमानों को भड़काया नहीं जा सकता है. ये राजनीतिक बयान है. हम अपना वतन अपनी मिटटी किसी के कहने पर कैसे छोड़ दें? जर्जिस अंसारी खुद एक विवादित और दागी इंसान हैं.

वहीँ, कुछ लोगों का कहना है कि मुआलाना जोर्जिस का बयान आंशिक तौर पर तो सही है, लेकिन ऐसी कोई नौबत नहीं आयी है कि मुसलामानों को उत्तर प्रदेश से पलायन करना पड़े. उनका बयान थोडा राजनीति से प्रेरित है.

इसे भी पढ़ें: MP News: घोटी के मुसलमानों का आखिर क्या है कसूर, जो हिन्दुओं ने पलभर में तोड़ लिया पीढ़ियों का रिश्ता?

इसे भी पढ़ें: मथुरा: हेडमास्टर जान मोहम्मद ने आरोपों पर तोड़ी चुप्पी; बीजेपी नेता के दावों की खोली पोल, जानें क्या कहा?