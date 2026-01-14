Advertisement
Jaunpur News: उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बसंत पंचमी के रोज़ मंगलवार को चाइनीज मांझे से कटकर एक फिजियोथेरेपिस्ट डॉ.समीर हाशमी की दर्दनाक मौत हो गई. इस हादसे के बाद इलाके में गम और गुस्से का माहौल है.वहीँ, डॉक्टर के घर वालों ने लोगों से चाइनीज मांझे को लेकर एक दर्द मंदाना अपील की है. 

Jan 14, 2026

Jaunpur News: गरीबी से लड़कर डॉक्टर बने थे समीर हाशमी; चाइनीज मांझे से गर्दन कटकर मौत

नई दिल्ली: बसंत पंचमी पर चाइनीज मांझे वाले पतंगबाजी पर रोक और जागरुकता के बाद भी देशभर से ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें लोग मांझे से घायल हुए हैं. वहीँ, उत्तर प्रदेश के जौनपुर में चाइनीज़ मंझे में फंसकर एक फिजियोथेरेपिस्ट डॉ. समीर हाशमी की मौत हो गई. 

केराकत बाजार में फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पर प्रैक्टिस करने वाले डॉ.समीर हाशमी की बाइक चलते वक़्त चाइनीज़ मांझें में फंसकर गर्दन कट गई, जिससे वो शदीद तौर पर ज़ख़्मी हो गए. मकामी लोगों ने उन्हें फ़ौरन एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया. ये हादसा लाइन बाजार थाना इलाके के पचहटिया–आजमगढ़ राजमार्ग पर पेश आया था.  

फिजियोथेरेपिस्ट समीर केराकत तहसील क्षेत्र में अपना क्लिनिक चलाते थे और जिला अस्पताल में भी पहले अपनी खिदमात पेश करते थे. चार भाइयों में सबसे छोटे डॉक्टर समीर ही घर के वाहिद अर्निंग हैण्ड थे. उनके पिता मुकीम बाजा बजाने का काम करते हैं. बेहद गरीबी में पढ़ाई करके समीर डॉक्टर बने थे. मृतक के वालिद मुकीम हाशमी और भाई जावेद के अस्पताल पहुंचते ही कोहराम मच गया. वालिद ने रोते हुए बताया कि समीर घर से कहकर निकले थे कि जिला अस्पताल में किसी से मिलने जा रहे हैं, क्या खबर थी कि रास्ते में मौत उनका इंतजार कर रही होगी. 

हादसे के बाद पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. 

ये हादसा प्रसाद तिराहा के पास हुआ,जहां अक्सर चाइनीज़ मांझें के खतरे की शिकायतें की जाती रही हैं. जिले के सामाजिक संगठनों ने चाइनीज़ मांझें पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी का मुतालबा करते हुए जिला इंतजामिया पर लापरवाही का इलज़ाम लगाया है. 

हादसे के बाद सीओ सिटी गोल्डी गुप्ता ने बताया कि चाइनीज मांझा की चपेट में आने से  डॉक्टर की मौत हुई है, जिसे संज्ञान में लेते हुए चाइनीज मांझा खिलाफ बड़ी मुहिम चलाई जायेगी, और इसे बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
 
मरहूम डॉक्टर समीर के वालिद मुकीम ने लोगों से हाथ जोडकर अपील की है कि वो चाइनीज मांझे का इस्तेमाल न करें. वो अपना बेटा तो खो चुके हैं,लेकिन अब आगे कोई मां- बाप अपना बेटा, कोई बहन अपना भाई, और कोई महिला अपना सुहाग और कोई बेटा या बेटी अपना बाप न खो दे. 

इस हादसे की तस्वीर इतनी ह्रदय विदारक है कि हम ख़बरों के कम्युनिटी गाइड लाइन की वजह से उसे आपको दिखा नहीं सकते हैं.  

