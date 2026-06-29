/हाईटेंशन लाइन से टकराया ट्रेनिंग विमान, कासगंज हादसे में ट्रेनी पायलट कायनात घायल

ट्रेनी पायलट कायनात को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया

बताया जा रहा है कि यह विमान अलीगढ़ एयरपोर्ट से प्रशिक्षण उड़ान के लिए रवाना हुआ था. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक विमान में एक प्रशिक्षु युवती प्रशिक्षण ले रही थी. दुर्घटना में वह घायल हो गई, जिसे तत्काल एंबुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल पहुंचाया गया. चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार जारी है. उसकी स्थिति के संबंध में अभी आधिकारिक मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया गया है. दुर्घटना के बाद पुलिस ने घटनास्थल को घेराबंदी कर सुरक्षित कर लिया है. प्रशासन की टीम, बिजली विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियां भी मौके पर पहुंच गई हैं. टूटी हुई हाईटेंशन लाइन की वजह से आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है ताकि कोई अन्य हादसा न हो.