/हाईटेंशन लाइन से टकराया ट्रेनिंग विमान, कासगंज हादसे में ट्रेनी पायलट कायनात घायल

राज्य चुनें
Kasganj Training Plane Crash: उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक ट्रेनिंग विमान क्रैश हो गई, जिसमें ट्रेनिंग पायलट कायनात घायल हो गई. घायल अवस्था में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यह ट्रेनिंग प्लेन अलीगढ़ एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी और इस प्लेन में कायनात नाम की एक युवती पायलट की ट्रेनिंग ले रही थी. उड़ान के दौरान ट्रेनी पायलट कायनात रास्ता भूल गई. इस बीच प्लेन क्रैश हो गया.
कासगंज जिला मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन के सोमवार (29 जून) को उस समय हड़कंप मच गया, जब अलीगढ़ एयरपोर्ट से प्रशिक्षण उड़ान पर निकला एक द्विपंखी (टू-सीटर) ट्रेनिंग विमान अचानक दुर्घटनाग्रस्त होकर खेत में गिर गया. विमान गिरने की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े. शुरुआती जानकारी के मुताबिक विमान गिरने के दौरान वह हाईटेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आ गया, जिससे बिजली का तार टूट गया. हादसे में विमान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंच गए तथा राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया गया.
ट्रेनी पायलट कायनात को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया
बताया जा रहा है कि यह विमान अलीगढ़ एयरपोर्ट से प्रशिक्षण उड़ान के लिए रवाना हुआ था. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक विमान में एक प्रशिक्षु युवती प्रशिक्षण ले रही थी. दुर्घटना में वह घायल हो गई, जिसे तत्काल एंबुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल पहुंचाया गया. चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार जारी है. उसकी स्थिति के संबंध में अभी आधिकारिक मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया गया है. दुर्घटना के बाद पुलिस ने घटनास्थल को घेराबंदी कर सुरक्षित कर लिया है. प्रशासन की टीम, बिजली विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियां भी मौके पर पहुंच गई हैं. टूटी हुई हाईटेंशन लाइन की वजह से आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है ताकि कोई अन्य हादसा न हो.
प्लेन अचानक नीचे आता दिखा और कुछ ही पलों में खेत में गिर गया- प्रत्यक्षदर्शी
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विमान अचानक नीचे आता दिखाई दिया और कुछ ही पलों में खेत में गिर गया. दुर्घटना के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल सका है. आशंका जताई जा रही है कि तकनीकी खराबी या अन्य कारणों से यह हादसा हुआ हो सकता है, हालांकि इसकी पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी. फिलहाल प्रशासन ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। विमान दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए संबंधित एजेंसियों को भी सूचना दे दी गई है. अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही दुर्घटना के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा.