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हाईटेंशन लाइन से टकराया ट्रेनिंग विमान, कासगंज हादसे में ट्रेनी पायलट कायनात घायल

Kasganj Training Plane Crash: उत्तर प्रदेश के कासगंज में अलीगढ़ एयरपोर्ट से प्रशिक्षण उड़ान पर निकला एक ट्रेनिंग विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. हादसे में प्रशिक्षु पायलट कायनात की मौत हो गई. विमान के हाईटेंशन लाइन से टकराने की भी बात सामने आई है. प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 29, 2026, 07:50 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 07:50 PM IST
हाईटेंशन लाइन से टकराया ट्रेनिंग विमान, कासगंज हादसे में ट्रेनी पायलट कायनात घायल
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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