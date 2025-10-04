Advertisement
काशी में अजान Vs हनुमान चालीसा; हिंदूवादी भीड़ ने सड़कों पर काटा बवाल, प्रशासन को दी चेतावनी

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रेदश में अजान और लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. हिंदूवादी संगठन के लोगों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर लाउडस्पीकर पर अजान हुई तो लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा भी बजाए जाएंगे. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Oct 04, 2025, 04:32 PM IST

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के वाराणसी का काशी शहर विश्व के सबसे पुराने शहरों की लिस्ट में शामिल है. यह अपने प्राचीन सांस्कृतिक पहचान के लिए जाना जाता है. लेकिन काशी में सांप्रदायिक तनाव फैल गया है. यहां लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा तेज आवाज में पढ़ने पर प्रशासन द्वारा रोक दिया गया. क्योंकि यहां पर दो मुस्लिम युवकों के साथ अभद्रता की गई शिकायत की गई. इस कार्रवाई के बाद हिंदूवादी संगठनों ने बवाल खड़ा कर दिया. हिंदूवादी संगठनों प्रदर्शन करते हुए कहा कि अगर अजान लाउडस्पीकर से होगी, तो उतनी ही तेज आवाज में हनुमान चालीसा भी बजाए जाएंगे. 

काशी में धार्मिक तनाव बढ़ गया है. यहां एक मंदिर में पुजारी द्वारा लाउडस्पीकर पर तेज आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ने पर प्रशासन ने रोक लगा दी. इस कार्रवाई के बाद काशी में बवाल खड़ा हो गया है. काशी की सड़क पर हजारों की तादाद में हिंदूवादी संगठन के लोगों ने प्रदर्शन किया और प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर अजान लाउडस्पीकर पर हुआ, तो हनुमान चालीसा भी तेज आवाज में गूंजेगा.

दरअसल, वाराणसी के काशी शहर के एक मंदिर में पुजारी द्वारा लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा था. मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि दो मुस्लिम युवकों के साथ अभद्रता की गई है. इस मामले में CCTV वीडियो भी सामने आई. पुलिस ने वीडियो के आधार पर कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. इस कार्रवाई के बाद हिंदूवादी संगठन के लोगों ने सांप्रदायिक माहौल को खराब करने की कोशिश की और प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. 

गौतलब है कि उत्तर प्रदेश में I Love Muhammad और I Love Mahadev के पोस्टर को लेकर विवाद चल रहा है. ऐसे में काशी से अजान और हनुमान चालीसा पर विवाद की घटना चिंता का सबब बन सकती है. इस घटना को असमाजिक तत्वों द्वारा हिंसा करने के लिए अवसर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है.

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

Uttar Pradesh newsKashi Hanuman Chalisa Ajan controversyminority newsToday News

