Muslim Teacher: सरकारी स्कूल की मुस्लिम महिला टीचर पर कैसे- कैसे इलज़ाम; आनन- फानन में ट्रांसफर!

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के कौसांबी जिले से एक बड़ा मामला सामने आया है. सरकारी स्कूल में उर्दू की एक टीचर शाइस्ता नूर समेत तीन दीगर शिक्षकों पर बच्चों को लव जिहाद में फंसाने का मुकदमा दर्ज किया गया है. इस मामले में छात्राओं ने शिकायत की थी.

ये मामला जिले के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, सिराथू का बताया जा रहा है. यहाँ उर्दू शिक्षिका शाइस्ता नूर और उनके करीबियों पर हिंदू छात्राओं को इस्लामिक प्रेयर और इस्लामी तालीम देने का इलज़ाम लगाया गया है. शिकायत में कहा गया है कि टीचर छात्राओं पर जबरन इबादत करने का दबाव बनाती है, और उन्हें इस्लाम धर्म में धर्मांतरण के लिए प्रेरित करती है.

ये भी इलज़ाम है कि कुछ छात्राओं को लव जिहाद में फंसाने की कोशिश की गई. इस मामले में छात्राओं की शिकायत के बाद पुलिस ने शाइस्ता नूर समेत तीन नामजद और अन्य नामालूम लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

वहीं, इस मामले में DIOS ने फौरी कार्रवाई करते हुए उर्दू टीचर शाइस्ता नूर का दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दिया है. पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है.

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इस मामले में आरोपी शिक्षकों का बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मुस्लिम शिक्षकों को जबरन निशाना बनाया गया है.

हालांकि, इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मुस्लिम शिक्षकों को निशाना बनाया गया है. मथुरा में एक मुस्लिम शिक्षक पर जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप लगाए गए थे, लेकिन जांच में ये मामला फर्जी पाया गया. गाँव के लोग ही हेडमास्टर जान मोहम्मद के सस्पेंशन के खिलाफ खड़े हो गए थे.

कई शिक्षकों को तो सिर्फ इसलिए जांच और सस्पेंशन का सामना करना पड़ा कि वो मोर्निंग असेम्बली में उर्दू प्रार्थना करवाते हैं. इसी तरह का एक मामला बिजनौर में एक सरकारी कंपोजिट स्कूल में सामने आया था, जहां एक मुस्लिम स्कूल टीचर पर कथित तौर पर उर्दू जुबान पढ़ाने का दबाव बनाने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इलज़ाम में सस्पेंड कर दिया गया था.

इसी तरह एक दूसरे मामले में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक सरकारी स्कूल के मुस्लिम हेडमास्टर नईमुद्दीन अंसारी को 11 अप्रैल को 5 साल की पहली क्लास की छात्रा से रेप के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था. बाद में जांच में पाया गया कि शिक्षक निर्दोष है, और बच्ची से रेप सुरेंदर सिंह ने किया था, जो बच्ची का परिचित था और उसके घर उसका आना-जाना था.

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ से जुड़े एक शिक्षक शान मोहम्मद बताते हैं कि सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक इस वक़्त दक्षिणपंथी संगठनों के निशाने पर हैं, वो उन्हें टारगेट करते हैं. उन्हें झूठे आरोपों में फंसाने का कोई मौका नहीं चूकना चाहते हैं. हालांकि, जांच के बाद आजतक किसी शिक्षक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन शिक्षक ऐसे मामलों में फंस कर नाहक बदनाम हो रहे हैं, उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया जाता है. शिक्षकों के साथ ये भेदभाव ठीक नहीं है. इसे रोकने के लिए समाज को आगे आना होगा.

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