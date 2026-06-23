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UP Madrasa News: उत्तर प्रदेश में मदरसा छात्रों के लिए रोजाना बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दी गई थी. सरकार के इस फैसले से विवाद खड़ा हो गया है. मदरसा शिक्षा से जुड़े शिक्षक संगठनों ने इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे भेदभावपूर्ण करार दिया है. साथ ही सरकार से आदेश वापस लेने की मांग की है. संगठनों का कहना है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे कानूनी कार्रवाई का रास्ता अपनाएंगे.
ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदरसा अरबिया उत्तर प्रदेश की तरफ से राज्य सरकार को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि मदरसों में पढ़ने वाले हजारों छात्र-छात्राओं की रोजाना बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने का फैसला शिक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों पर नकारात्मक असर डाल सकता है. संगठन का कहना है कि प्रदेश के ज्यादातर मदरसों में पर्याप्त तकनीकी संसाधन और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है. ऐसे में हर दिन बायोमेट्रिक अटेंडेंस दर्ज कराना व्यावहारिक रूप से कठिन होगा.
पत्र में इस बात का किया गया है जिक्र
पत्र में यह भी कहा गया है कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्र अलग-अलग सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं. कई छात्र दूर-दराज के इलाकों से आते हैं, जहां तकनीकी सुविधाओं की कमी है. ऐसे में बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू होने से छात्रों की पढ़ाई और उपस्थिति दोनों प्रभावित हो सकती हैं. एसोसिएशन के महासचिव दीवान साहिब ज़मान खान ने कहा कि मई 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों और छात्रों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू करने का आदेश जारी किया था. हालांकि, शिक्षक संगठनों के विरोध के बाद तत्कालीन मुख्य सचिव ने इस आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी और तकनीकी व व्यावहारिक समस्याओं के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया गया था.
मुस्लिम संगठन ने दी सरकार को चेतावनी
संगठन का आरोप है कि मुख्य सचिव द्वारा आदेश स्थगित किए जाने के बावजूद अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने मदरसों के मामले में यह राहत नहीं दी और बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू करने की प्रक्रिया जारी रखी. इसी के विरोध में मदरसा टीचर्स एसोसिएशन ने पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट याचिका भी दाखिल की थी. पत्र में यह भी दावा किया गया है कि सीबीएसई, बेसिक शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा और संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत आने वाले संस्थानों में इस तरह के सख्त नियम लागू नहीं किए गए हैं, जबकि मदरसों के लिए अलग व्यवस्था अपनाई जा रही है. संगठन ने इसे समानता के सिद्धांत के खिलाफ बताते हुए सरकार से इस नीति पर पुनर्विचार करने की मांग की है. शिक्षक संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि जून 2026 में जारी आदेश वापस नहीं लिया गया तो वे न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के साथ-साथ अन्य लोकतांत्रिक माध्यमों से भी विरोध दर्ज कराएंगे.