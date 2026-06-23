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यूपी के मदरसों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस को लेकर क्यों मचा है बवाल? शिक्षक संगठनों ने खोला मोर्चा

UP Madrasa Biometric Attendance Controversy: उत्तर प्रदेश के मदरसों में छात्रों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य करने के आदेश का शिक्षक संगठनों ने विरोध किया है. उन्होंने इसे भेदभावपूर्ण बताते हुए आदेश वापस लेने की मांग की है और मांग न माने जाने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 23, 2026, 10:35 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 10:35 AM IST
यूपी के मदरसों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस को लेकर क्यों मचा है बवाल? शिक्षक संगठनों ने खोला मोर्चा

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम वर्तमान में Zee Media में Sub Editor के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 5 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित Jamia Millia Islamia से स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है. छात्र जीवन से ही सामाजिक, राजनीतिक और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों में उनकी गहरी रुचि रही, जिसने उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया.

तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए पत्रकारिता की बारीकियों को करीब से समझा और ग्राउंड रिपोर्टिंग का व्यापक अनुभव हासिल किया. उन्होंने दिल्ली के चर्चित CAA-NRC आंदोलन सहित कई महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं की जमीनी रिपोर्टिंग की.

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