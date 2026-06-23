मुस्लिम संगठन ने दी सरकार को चेतावनी

संगठन का आरोप है कि मुख्य सचिव द्वारा आदेश स्थगित किए जाने के बावजूद अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने मदरसों के मामले में यह राहत नहीं दी और बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू करने की प्रक्रिया जारी रखी. इसी के विरोध में मदरसा टीचर्स एसोसिएशन ने पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट याचिका भी दाखिल की थी. पत्र में यह भी दावा किया गया है कि सीबीएसई, बेसिक शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा और संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत आने वाले संस्थानों में इस तरह के सख्त नियम लागू नहीं किए गए हैं, जबकि मदरसों के लिए अलग व्यवस्था अपनाई जा रही है. संगठन ने इसे समानता के सिद्धांत के खिलाफ बताते हुए सरकार से इस नीति पर पुनर्विचार करने की मांग की है. शिक्षक संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि जून 2026 में जारी आदेश वापस नहीं लिया गया तो वे न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के साथ-साथ अन्य लोकतांत्रिक माध्यमों से भी विरोध दर्ज कराएंगे.