Zee Salaam

मेरठ में आदिल के मर्डर का लाइव वीडियो वायरल, हत्याकांड से दहशत में लोग

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में एक युवक आदिल की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई. साथ ही इस हत्याकांड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी अपलोड किया गया. अब पुलिस इस मामले में विभिन्न तरीके से जांच कर रही है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल  करें. 

 

Oct 03, 2025, 04:36 PM IST

मेरठ में आदिल के मर्डर का लाइव वीडियो वायरल, हत्याकांड से दहशत में लोग

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम दिया गया है. यहां लोहियानगर क्षेत्र में आदिल नाम के एक युवक को ट्यूबवेल पर दिनदहाड़े गोली मार दी गई, जिसके बाद आदिल की मौत हो गई. इस हत्याकांड का एक लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कार्रवाई की मांग तेज हो गई है. वहीं, इस मामले में पुलिस जांच कर रही है. 

इस हत्याकांड से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है. इस मामले में पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि आदिल को मारने वाले हत्यारे पूरे दिन आदिल के साथ घूमते रहे और शातिराना तरीके से आदिल को ट्यूबवेल तक ले गएं, जहां आदिल को पहले बेहोश किया, फिर तीन गोलियाँ मारकर हत्या कर दी. इस मामले पर मृतक आदिल के भाई फाजिल ने पुलिस में सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है.

बता दें कि लगभग एक महीने पहले इसी गली के रहने वाले अबरार नाम के एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. अबरार के परिवार वालों को अबरार की हत्या के पीछे आदिल की मुखबिरी का शक था. उसी वक्त अबरार के परिवार वालों ने इस हत्या का बदला लेने का ऐलान किया था. अब आदिल की हत्या हो गई है. इस हत्या के पीछे अबरार के परिवार वालों के हाथ होने का शक है. इसलिए आदिल के भाई फाजिल ने अबरार के परिवार वालों पर नामजद मुकदमा दर्ज कराया है. 

आदिल की हत्या के दौरान सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो अपलोड किया गया, 12 सेकंड के इस वायरल वीडियो में दिख रहा है कि आदिल के सीने में तीन गोलियाँ मारी गईं और उसकी हत्या कर दी गई. अब पुलिस इस मामले को आपसी रंजिश की एंगल समेत कई तरीके से जांच कर रही है. बताया जा रहा है कि वीडियो में गोली चलाने वाला किशोर श्यामनगर का रहने वाला जुलकमर है, जबकि उसे निर्देश देने वाले साथी की आवाज से पुलिस ने पहचान कर ली है.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

Uttar Pradesh news, Meerut Adil Murder case, Adil Murder Case Video viral

