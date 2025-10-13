Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2959433
Zee SalaamIndian Muslim

पुलिस एनकाउंटर में इनामी बदमाश शहजाद की मौत, बलात्कार और गोलिबारी का था आरोप

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में बलात्कार का आरोपी शहजाद को मेरठ पुलिस ने एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Oct 13, 2025, 09:51 AM IST

Trending Photos

पुलिस एनकाउंटर में इनामी बदमाश शहजाद की मौत, बलात्कार और गोलिबारी का था आरोप

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन जारी है. इसी कड़ी में मेरठ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. मेरठ में कुख्यात इनामी बदमाश और बलात्कार के आरोपी शहजाद उर्फ निक्की का एनकाउंटर कर दिया गया है. शहजाद ने हाल ही में थाना इंचोली क्षेत्र में एक घर में घुसकर फायरिंग की थी. इस घटना के बाद मेरठ पुलिस एक्टिव हुई और शहजाद की घेराबंदी की गई. इस दौरान शहजाद ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी. मेरठ पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और शहजाद को ढेर कर दिया गया.

अधिकारियों की माने तो मिशन शक्ति के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है. दरअसल मेरठ के बहसूमा के रहने वाले शहजाद पर एक मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने का आरोप है. इंतहा तब हो गई जब कल रात शहजाद उस बच्ची के घर जाकर फायरिंग करने लगा. इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी शहजाद की तलाश के लिए चेकिंग अभियान शुरू किया और फिर उसकी घेराबंदी की गई. मेरठ के सुरूरपुर थाने के जंगली इलाके में घेराबंदी के दौरान शहजाद ने पुलिस पर हमला किया. इस दौरान जवाबी फायरिंग में शहजाद को गोली लग गई.

गोली लगने के बाद पुलिस की टीम शहजाद को जिला अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टर ने शहजाद को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शहजाद के पास से एक बाइक, एक तमंचा और कारतूस बरामद किया है. इस पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग एसएसपी विपिन ताडा कर रहे थे. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपी शहजाद ने इससे पहले भी एक मासूम बच्ची से बलात्कार किया था. जिसमें 5 साल जेल में रहने के बाद उसने वापस आकर फिर एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. इसके अलावा और भी कई आपराधिक मामले भी उसके ऊपर दर्ज हैं. उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है.

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Uttar Pradesh newsShahzad killed Police Encounterminority newsToday News

Trending news

Assam
डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट कैंपेन चलाएगी सरकार;मुस्लिम आबादी पर Assam CM का बड़ा बयान
Afgan FM Amir Khan Muttaqi News
अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का ताजमहल का दौरा रद्द, खुफिया कारणों से लिया गया फैसला
panipat news
Panipat News: 'कठमुल्ला' शब्द कहने पर भारी विवाद, खूब चले लाठी-डंडे, कई घायल
Hamas
Hamas आज करेगा बंधकों की रिहाई? बीते रोज किया था बड़ा ऐलान
Maharashtra
Maharashtra: बैल ले जा रहे 7 मुस्लिम युवकों पर हमला, बेरहमी से बरसाई लाठियां
Afghanistan Foreign Minister India Visit
भारत-अफगानिस्तान के संयुक्त बयान पर भड़का पाकिस्तान, कहा- कश्मीर को...'
Pakistan Afghanistan Clash
'मैं PAK के साथ...', पाकिस्तान-अफगानिस्तान हिंसक झड़प पर बोले विदेश मंत्री मुत्ताकी
AR Rahman Hollywood Entry
संगीत के जादूगर A.R. रहमान की कैसे हुई थी हॉलीवुड में एंट्री? खुद किया सब कुछ क्लियर
Bangladesh news
बांग्लादेश में डेंगू से हाहाकार, सिर्फ 24 घंटे में 5 लोगों की मौत
Bihar Election 2025
कभी रामविलास ने मुस्लिम CM की मांग कर लालू युग का किया अंत, अब चिराग नीतीश को...'