मदरसा में करोड़ों का फ्रॉड, SIT की जांच में बड़ा खुलासा, होगी सख्त कार्रवाई

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में मदरसा के आधुनिकीकरण के बहाने 10 करोड़ रुपये के गबन का मामला सामने आया है. SIT की जांच के बाद इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. अब दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 31, 2025, 09:56 AM IST

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मीरजापुर जिले में मदरसों में करोड़ों रुपये का गबन का मामला सामने आया है. RTI कार्यकर्ता इरशाद अली की शिकायत पर एसआईटी  ने इस मामले की जांच की. SIT की जांच में 143 मदरसों में से 89 मदरसों की मंजूरी में गड़बड़ी पाई गई है. साथ ही इन मदरसों को फर्जी तरीके से मान्यता दी गई और मदरसा आधुनिकीकरण के नाम पर 10 करोड़ रुपये का फर्जी भुगतान किया गया.

4 वर्ष पूर्व आर्थिक मदद बंद कर दी गई. पहले मदरसो की संख्या 300 से अधिक थी अब 161 मदरसा संचालित हैं. आधुनिकीकरण के लिए 89 मदरसों का चयन किया गया था.  आरटीआई कार्यकर्ता इरशाद अली के पत्र पर एसआईटी की जांच बैठाई गई थी. एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है.

इस मामले में तीन तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, दो अल्पसंख्यक अधिकारी, दो क्लर्क, एक कंप्यूटर ऑपरेटर और 42 मदरसा प्रबंधक दोषी पाए गए हैं. उनके खिलाफ धारा 409 और 120-B के तहत मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की गई है. अधिकारियों ने मदरसा के नाम पर गैर मुस्लिम संचालक को भी लाभ दिया है. 

इस मामले में जिला समाज कल्याण अधिकारी रामदत्त प्रजापति ने बताया कि यह मामला पुराना है. जनपद में कुल 161 मदरसे चल रहे थे जिसमें से 89 मदरसे आधुनिकीकरण के नाम पर फंड लिए थे उनमें से भी बहुत से बंद हो गए हैं, कुछ अभी भी चल रहे हैं. SIT की रिपोर्ट पर कहा कि अभी कार्यालय में कोई पत्र नहीं आया है.

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं.

