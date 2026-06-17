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Moradabad News: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में प्रशासन ने हाईवे चौड़ीकरण परियोजना के रास्ते में आ रही एक अवैध मजार को बुलडोजर से गिरा दिया. वहीं दूसरी तरफ भगतपुर थाना क्षेत्र में सरकारी जमीन पर बनी एक मस्जिद पर भी बुलडोजर चलाया गया. प्रशासन की इस कार्रवाई के वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
दरअसल, मामला भगतपुर थाना क्षेत्र के बेलबाड़ा गांव का है. यहां राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज सरकारी जमीन पर बनी एक मस्जिद को प्रशासन ने अतिक्रमण मानते हुए ध्वस्त कर दिया. प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि जिस जमीन पर मस्जिद का निर्माण किया गया था, वह सरकारी भूमि है और राजस्व अभिलेखों में उसका उपयोग खाद के गड्ढे के रूप में दर्ज है.
राजस्व रिकॉर्ड में बड़ा खुलासा
राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक बेलबाड़ा गांव की गाटा संख्या 195 की कुल 0.243 हेक्टेयर भूमि सरकारी श्रेणी में दर्ज है. अधिकारियों ने जांच के दौरान पाया कि इस भूमि के एक हिस्से, लगभग 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर मस्जिद का निर्माण कर लिया गया था. प्रशासन का दावा है कि यह निर्माण बिना वैधानिक अनुमति और सरकारी भूमि पर किया गया था. इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई करते हुए बुलडोजर से ढांचे को हटाया गया और जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया गया. कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो.
प्रशासन ने चलाया अभियान
प्रशासन ने पूरे अभियान को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने का दावा किया है. अधिकारियों के मुताबिक, कार्रवाई से पहले आवश्यक कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया था. इसी दिन मुरादाबाद में एक अन्य कार्रवाई भी की गई. हाईवे चौड़ीकरण परियोजना के बीच आ रही एक कथित अवैध मजार को भी हटाया गया. प्रशासन का कहना है कि विकास कार्यों में बाधा बनने वाले अवैध निर्माणों को हटाने का अभियान लगातार जारी है और इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा रहा है. सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण और बिना अनुमति बने ढांचों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.