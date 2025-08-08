सऊदी अरब से हवाला के ज़रिये से मांगते थे पैसे, मुज़फ्फरनगर से तीन युवक गिरफ़्तार
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सऊदी अरब से हवाला के जरिए पैसों की एक खेप को पकड़ लिया है. इस खेप के साथ तीन युवाओं को भी गिरफ्तार किया गया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Aug 08, 2025, 08:33 AM IST

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है. यहां कुछ लोग सऊदी अरब से हवाला के जरिए पैसे मंगाने का अवैध कारोबार कर रहे थे. वहीं, पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए इस घटना में आरोपियों को दबोच लिया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से 24 लाख 50 हजार हवाला के रुपये बरामद किए हैं.

उत्तर प्रदेश के मुज़फ्फरनगर की शहर कोतवाली पुलिस ने हवाला के बड़े खेल का खुलासा करते हुए तीन ब्रोकर्स को 24 लाख 50 हजार की नगदी के साथ पकड़ा है. पकड़े गए युवकों का नाम आजम, तालिब और साहिल है. पुलिस की जांच पड़ताल में पता चला है कि बरामद रकम सऊदी अरब से हवाला के जरिए मंगाई गई थी. 

एसएसपी संजय वर्मा ने इनकम टैक्स के डिप्टी डायरेक्टर से बात कर पूरे मामले की जानकारी दी. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और पुलिस टीम को तीनों आरोपी युवकों से पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली है, जिसके आधार पर अन्य कार्रवाई की जा रही है.

इस कार्रवाई से जुड़ी जानकारी देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने बताया कि मुजफ्फरनगर पुलिस को गोपनीय सूत्रों से हवाला के जरिए मोटा कैश आने की जानकारी मिली थी. इसी आधार पर शहर कोतवाली पुलिस की विशेष टीम गठित की गई थी. पुलिस ने डिलीवरी देने जा रहे तीन युवकों को 24 लाख 50 हजार रुपये के कैश के साथ पकड़ा गया है. एसएसपी ने बताया कि उन्होंने खुद आयकर विभाग के डिप्टी डायरेक्टर को फोन कर रकम बरामदगी की जानकारी दी.

क्या होता है हवाला (Money laundering)?

हवाला एक चोरी-छिपे पैसा भेजने का तरीका है, जिसमें न तो बैंक का इस्तेमाल होता है, न ही कोई सरकारी रसीद बनती है. बस पैसे एक जगह दिए जाते हैं, और दूसरी जगह पर कोई और वो पैसे दे देता है.

