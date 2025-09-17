PM मोदी के जन्मदिन पर पसमांदा मुसलमानों ने काटा केक, लंबी उम्र के लिए मांगी दुआ

Uttar Pradesh News: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है. इस अवसर पर देश भर के दिग्गज़ नेता और अभिनेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी. इसी कड़ी में पसमांदा मुस्लिम समाज के लोगों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया.

उत्तर प्रदेश में पसमांदा मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन जोरदार तरीके से मनाया. ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसीम राईन ने बाराबंकी स्थित अपने कार्यालय में प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया. इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर के सामने केक काटा और उन्हें शुभकामनाएं दीं. केक काटने के बाद मौजूद लोगों ने एक-दूसरे को केक खिलाकर खुशी साझा की.

पसमांदा मुसलमानों की अवाज उठाते हैं PM नरेंद्र मोदी?

वसीम राईन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी के बाद पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने दबे-कुचले, वंचित और पिछड़े पसमांदा मुस्लिम समाज की आवाज को मजबूती से उठाया है. उन्होंने कहा कि मोदी जी ने पसमांदा मुस्लिम समाज के लिए ऐसी योजनाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं जो पहले कभी नहीं मिलीं. उन्होंने आगे कहा कि बिना किसी भेदभाव के गरीबों और वंचितों तक मदद पहुंची है.

पसमांदा मुसलमानों का मसीहा हैं PM नरेंद्र मोदी- वसीम राईन

ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसीम राईन ने प्रधानमंत्री को गरीबों और पसमांदा समाज का मसीहा बताते हुए कहा कि आज हम लोग उनका जन्मदिन इसलिए मना रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमें हाशिए से मुख्यधारा तक पहुंचाने का काम किया है. उन्होंने कहा कि अब सभी राजनीतिक दल पसमांदा समाज की बात करते हैं और इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है. वसीम राईन ने दुआ करते हुए कहा कि मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि प्रधानमंत्री जी को लंबी उम्र मिले और वे इसी तरह देश और समाज की सेवा करते रहें.