UP News: दोस्त जेल गया तो ले ली जान; AMU टीचर मर्डर में बदले की खौफनाक साजिश

Aligarh News: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) कैंपस में हुए बहुचर्चित टीचर हत्याकांड का पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. यह हत्या मुखबिरी के शक में की गई थी. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने अपने दोस्त के जेल जाने का बदला लेने के लिए इस वारदात को अंजाम दिलवाया था. इस हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया. हमलावरों ने

बता दें, बीते माह 24 दिसंबर 2025 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में मौलाना आजाद लाइब्रेरी के पास टहलते समय दो नकाबपोश बाइक सवार हमलावरों ने गोली मार दी. मृतक की पहचान राव दानिश अली के रूप में हुई है. वह AMU से ABK यूनियन हाई स्कूल में कंप्यूटर साइंस के टीचर थे और पिछले 11 सालों से अध्ययन और अध्यापन का काम करते थे.

मुखबिरी के शक में उतारा मौत के घाट

पुलिस जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपी सलमान को शक था कि AMU के टीचर दानिश राव ने उसके दोस्त की मुखबिरी की थी, जिसके चलते उसका साथी जेल चला गया. इसी रंजिश में सलमान ने बदला लेने की साजिश रची और अपने शूटर दोस्तों के जरिए टीचर की हत्या करवा दी. पुलिस ने मुख्य आरोपी सलमान को सिविल लाइन थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है. सलमान ने अपने शूटर दोस्तों फहाद और यासिर से इस हत्या को अंजाम दिलवाया था. फिलहाल पुलिस फहद और यासिर की तलाश में लगातार दबिश दे रही है.

पुलिस के मुताबिक, मृतक टीचर दानिश राव को 24 दिसंबर की देर शाम नकाबपोश बाइक सवार हमलावरों ने उन्हें गोलियों से भून दिया था. यह वारदात AMU के कैनेडी हॉल के सामने सरेराह अंजाम दी गई थी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई थी. इस पूरे मामले का खुलासा एसएसपी नीरज जादौन ने पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया. यह हत्या की वारदात अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित AMU कैंपस में हुई थी.

कौन थे राव दानिश अली?

लीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हाल ही में हुई हत्या का मामला एबीके यूनियन हाई स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर राव दानिश अली से जुड़ा है. दानिश अली कंप्यूटर साइंस के टीचर थे और पिछले 11 साल से स्कूल में पढ़ा रहे थे. वे एएमयू के पूर्व छात्र भी थे और उनका परिवार लंबे समय से यूनिवर्सिटी से जुड़ा रहा है. घटना 24 दिसंबर 2025 की रात करीब 9 बजे की है.

दानिश अली एएमयू कैंपस में मौलाना आजाद लाइब्रेरी के पास टहल रहे थे, तभी दो नकाबपोश बाइक सवार हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी और मौके से फरार हो गए. आरोप है कि हमलावरों ने धमकी भरे शब्द कहे और फिर सिर में कई गोलियां दागीं. गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. सीसीटीवी फुटेज में हमलावरों को गिरने के बाद भी गोली चलाते देखा गया है. पुलिस जांच जारी है और अब पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.