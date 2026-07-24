/UP News: रामपुर में दो बीवियों के बीच पति का बंटवारा; इतवार को रहेगा वीकली ऑफ!

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नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के रामपुर से एक ऐसा दिलचस्प मामला सामने आया है, जो पूरा इलाके में चर्चा का मौजूं बनने के साथ ही सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है. एक शौहर की दो बीवियों के बीच के झगड़े को सुलझाते हुए गाँव की पंचायत ने शौहर को हफ्ते में 3-3 दिन दोनों बीवियों के साथ रहने और एक दिन वीकली ऑफ पर रहने का फरमान सुनाया है. इस फैसले से तीनों फरीक जहाँ खुश हैं, वहीं लोग इस फैसले से ज़रूर जल रहे हैं!
दरअसल, रामपुर के दढ़ियाल चौकी इलाके में रहने वाली एक खातून ने इलज़ाम लगाया कि उसका शौहर दूसरी शादी करने के बाद उसे और उसके बच्चों को नजरअंदाज कर रहा है. नौजवान की पहली शादी करीब 14 साल पहले हुई थी. इसके 4 साल बाद उसने दूसरी शादी कर ली. दोनों शादियों से उसे दो-दो बेटियां हैं, यानी परिवार में कुल चार बेटियां हैं. अब उसकी पहली बीवी का इलज़ाम है कि शौहर उसके खर्च की जिम्मेदारी भी ठीक से नहीं निभा रहा है, और ज्यादातर वक़्त दूसरी बीवी के साथ गुजारता है.
परेशान होकर पहली बीवी पुलिस चौकी में शिकायत करने पहुंची थी, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से पहले तीनों फरीक और गांव के मुहज्जब हजरात ने एक पंचायत बुला ली. पंचायत में कई घंटे तक चली बहस और दलील के बाद फैसला किया गया कि शौहर पहली बीवी के घर हर महीने राशन-पानी पहुंचाएगा. इसके अलावा पहली बीवी के जाती खर्चों के लिए हर हफ्ते 500 या 2000 रुपये माहवार भी देगा.
इसके साथ ही पंचायत ने शौहर का दोनों बीवियों के साथ रहने का पूरा शेड्यूल भी तय कर दिया. फैसले के मुताबिक, शौहर सप्ताह में तीन दिन पहली बीवी के साथ रहेगा, और तीन दिन दूसरी बीवी के साथ रहेगा. वहीं, हफ्ते का सातवां दिन उसकी अपनी मर्ज़ी पर छोड़ दिया गया है. वो इस दिन चाहे तो अपना वीकली ऑफ ले सकता है, या दोनों में से किसी एक बीवी के पास रह सकता है. इसमें किसी को भी कोई ऐतराज़ नहीं होगा, न ही कोई बीवी अपने साथ रहने के लिए उसे फोर्स करेगी.
ग्रामीणों का कहना है कि लगातार बढ़ते विवाद का सबसे ज्यादा असर उनके चार बच्चों पर पड़ रहा था. इसलिए पंचायत ने आपसी सहमति से समझौते का रास्ता अपनाया है. इससे दोनों परिवारों के बीच संतुलन बना रहेगा और झगड़े की गुंजाइश नहीं होगी.