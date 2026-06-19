गाँव के मनोज गोस्वामी नाम के एक शख्स ने SDM को दी गई लिखित शिकायत में कहा था कि मस्जिद के पास ही हिन्दू समाज का एक कुआं भी है, जहाँ लोग पूजा- पाठ करते थे. लेकिन अब उस कुँए में लोग कचड़ा फेंक रहे हैं. गाँव में पहले से छोटी मस्जिद थी, जिसे लोग अब दो मंजिला मस्जिद बना रहे हैं. मुस्लिम समुदाय के लोग कुँए की ज़मीन को भी मस्जिद निर्माण के बहाने हड़पना चाह रहे हैं. मस्जिद निर्माण के लिए प्रशासन से इज़ाज़त भी नहीं ली गई है.



शिकायत मिलने के बाद प्रशासन के हरकत में आते ही उप जिलाधिकारी ने मस्जिद कमेटी के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर पूरे मामले की जानकारी ली. जांच के दौरान निर्माण कार्य के लिए ज़रूरी इज़ाज़त न होने की बात सामने आने पर प्रशासन ने फ़ौरन तामीरी काम रोकने और बनाए गए हिस्से को हटाने का हुक्म दिया था.