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मस्जिद वैध तो भी मरम्मत और विस्तार से पहले लेनी होगी प्रशासन से इज़ाज़त, खुद तोड़नी पड़ी मस्जिद

उत्तर प्रदेश के रामपुर में बिना प्रशासन की अनुमति के मस्जिद की मरम्मत और विस्तार का काम कराए जाने पर एक पक्ष की आपत्ति के बाद प्रशासन ने मस्जिद का निर्माण और मरम्मत का काम रोक दिया है. इसके बाद मस्जिद कमेटी ने खुद ही निर्माणाधीन छत को ढहा दिया है.

Edited By:Hussain Tabish
Published: Jun 19, 2026, 08:15 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 08:15 PM IST
मस्जिद वैध तो भी मरम्मत और विस्तार से पहले लेनी होगी प्रशासन से इज़ाज़त, खुद तोड़नी पड़ी मस्जिद

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Hussain Tabish

Hussain Tabish

हुसैन ताबिश जी न्यूज़ में एसोसिएट न्यूज़ एडिटर हैं. उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क पर ख़बरों से खेलने का 18 सालों का अनुभव है. Zee से पहले वो HT Media, Amar Ujala, Prasar Bharti, Raj Express, Forward Press, Mahanagar Media Network Ltd, BIG Pvt. Ltd. और देशबंधु अखबार में सेवाएं दे चुके हैं. वह ICSSR फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट में रिसर्च एसोसिएट रह चुके हैं. बिहार में मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा का निम्न स्तर, अकुशल मजदूरों के पलायन और इंसेफेलाइटिस पर रिपोर्टिंग के लिए उन्हें फेलोशिप मिल चुका है. शिक्षा से एम.फिल और पी.एचडी हुसैन ताबिश पत्रकार के अलावा एक मीडिया शोधार्थी, शिक्षक और प्रशिक्षक भी हैं, फिर भी खुद को जर्नलिज्म का इंटर्न मानते हैं. राजनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, मानवाधिकार, जेंडर सेंसिटिविटी, सोशल जस्टिस और माइनॉरिटी इश्यूज उनके प्रिय विषय हैं.(उनतक पहुँचने का पता mohammad.tabish@India.com

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