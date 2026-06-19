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नई दिल्ली: नई मस्जिद बनाने, पुरानी मस्जिद तोड़कर नई बनाने या पुरानी मस्जिद में मरम्मत का काम कराने के लिए भी स्थानीय नगर निगम या पालिका प्रशासन से इज़ाज़त लेना ज़रूरी है. ऐसा न करने पर मस्जिद की तामीर रोकी जा सकती है. उत्तर प्रदेश के रामपुर में ऐसा ही मामला सामने आया है, जब बिना इज़ाज़त मस्जिद की मरम्मत और विस्तार के काम को प्रशासन ने एक शिकायत के बाद रोक दिया, इसके बाद स्थानीय मुसलमानों ने खुद मस्जिद को तोड़कर गिरा दिया. प्रशासन ने साफ़ किया है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर निर्माण या पुनर्निर्माण का कार्य निर्धारित नियमों और ज़रूरी अनुमति के बाद ही किया जा सकता है.
मामला रामपुर जिले के मिलक थाना हलके के अशोकपुर के पास बेगमाबाद गांव का है. यहाँ गाँव में मौजूद एक पुरानी मस्जिद की हालत बेहद जर्जर हो चुकी थी. नमाजियों का कहना है की मस्जिद की इमारत कमजोर होने की वजह से ये कभी भी गिर सकती थी और कोई बड़ा हादसा हो सकता था.
इसी के मद्देनज़र, मस्जिद कमेटी ने लगभग पांच लाख रुपये की लागत से मस्जिद की मरम्मत का काम शुरू कराया था. लेकिन मस्जिद की मरम्मत का काम शुरू होते ही गांव के दूसरे समुदाय के कुछ लोगों ने इस पर ऐतराज जताया था. उनका इलज़ाम था कि मस्जिद में किया जा रहा पुनर्निर्माण बगैर प्रशासन की इजाज़त के किया जा रहा है.
गाँव के मंगली हुसैन नाम के एक शख्स ने बताया कि मस्जिद करीब 100 साल पुरानी थी, इसलिए ज़र्ज़र हो चुकी थी. उसके गिरने का खतरा था, और आबादी के लिहाज से मस्जिद छोटी भी पड़ रही थी, इसलिए उसे दो मंजिला बनाया जा रहा था. लेकिन एक स्थानीय हिन्दू फरीक की शिकायत पर इसे रोक दिया गया है. बाद में प्रशासन के आदेश पर मस्जिद के नए निर्माण को कमेटी के लोगों के खुद तोड़ दिया.
इस संबंध में हिन्दू समुदाय के लोगों ने मिलक उप जिलाधिकारी को लिखित शिकायत देकर मस्जिद के पुनर्निर्माण पर रोक लगाने और इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी.
गाँव के मनोज गोस्वामी नाम के एक शख्स ने SDM को दी गई लिखित शिकायत में कहा था कि मस्जिद के पास ही हिन्दू समाज का एक कुआं भी है, जहाँ लोग पूजा- पाठ करते थे. लेकिन अब उस कुँए में लोग कचड़ा फेंक रहे हैं. गाँव में पहले से छोटी मस्जिद थी, जिसे लोग अब दो मंजिला मस्जिद बना रहे हैं. मुस्लिम समुदाय के लोग कुँए की ज़मीन को भी मस्जिद निर्माण के बहाने हड़पना चाह रहे हैं. मस्जिद निर्माण के लिए प्रशासन से इज़ाज़त भी नहीं ली गई है.
शिकायत मिलने के बाद प्रशासन के हरकत में आते ही उप जिलाधिकारी ने मस्जिद कमेटी के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर पूरे मामले की जानकारी ली. जांच के दौरान निर्माण कार्य के लिए ज़रूरी इज़ाज़त न होने की बात सामने आने पर प्रशासन ने फ़ौरन तामीरी काम रोकने और बनाए गए हिस्से को हटाने का हुक्म दिया था.
इंतजामिया के आदेश और कानूनी कार्रवाई के डर से मस्जिद कमेटी ने निर्देशों का पालन करते हुए गुरुवार को देर रात दो हाइड्रा मशीनों और मजदूरों की मदद से निर्माणाधीन छत को खुद से ध्वस्त कर दिया. पूरी कार्रवाई प्रशासन की निगरानी में पूरी की गई. शुक्रवार सुबह से मौके पर गिरे हुए मलबे को हटाने का काम जारी रहा. फिलहाल गांव में स्थिति पूरी तरह सामान्य है.
हालांकि, ये पहला मामला नहीं है जब मस्जिद इंतजामिया के लोगों ने नियम के विरुद्ध निर्माण होने पर खुद ही मस्जिद तोड़ दिया हो. इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में दर्ज़न भर से ज्यादा मस्जिद सरकारी ज़मीन पर पाए जाने पर मस्जिद कमेटी के लोगों ने खुद इसे तोड़ दिया है. कई बार प्रशासन अवैध मस्जिदों को तोड़ने का खर्चा भी मस्जिद कमेटी से वसूल करता है, इसलिए भी मस्जिद कमेटी खुद मस्जिद तोड़ देती है.
उत्तर प्रदेश के रामपुर में बिना प्रशासन की अनुमति के मस्जिद की मरम्मत और विस्तार का काम कराए जाने पर एक पक्ष की आपत्ति के बाद प्रशासन ने मस्जिद का निर्माण और मरम्मत का काम रोक दिया है. इसके बाद मस्जिद कमेटी ने खुद ही निर्माणाधीन छत को ढहा दिया है.
Report: Suresh Divaker Rampur