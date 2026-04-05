AI की मदद से देवताओं पर रील बनाना पड़ा महंगा, मुस्लिम युवकों से करवाया उठक-बैठक

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में मुस्लिम युवकों को हिंदू देवताओं पर रील बनाना महंगा पड़ गया. रील बनाने को लेकर कथित हिंदूवादी लोगों ने दोनों आरोपी युवकों से उठक-बैठक करवाई है. हिंदू देवताओं के वीडियो बनाने में आरोपी युवकों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद ली थी.

दरअसल, दो युवकों ने हिंदू देवताओं पर रील बनाकर उसे वायरल कर दिया. इस घटना के बाद गुस्साए हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने बजरंगबली की मूर्ति के सामने मुस्लिम युवकों से कान पकड़वाकर माफी मंगवाई और उठक-बैठक लगवाई. मुस्लिम युवकों से जय श्री राम के नारे भी लगवाए गए. इस दौरान मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई.

देवता की मूर्ति के पैर छूने को कहा गया और जय श्री राम बुलवाया गया. पूरा मामला थाना निगोही क्षेत्र के चौढ़ेरा-चौढ़ेरी गांव का है. बताया जा रहा है कि यहां के तीन मुस्लिम युवकों ने देवताओं की एआई के जरिए रील बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. देवताओं की वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने भारी नाराजगी जाहिर की. इसके बाद दर्जनों हिंदू संगठन के कार्यकर्ता संबंधित गांव पहुंचे और दो आरोपी युवकों को पकड़कर बजरंगबली की मूर्ति के सामने ले गए, जहां मूर्ति के पैर छूकर उनसे माफी मंगवाई गई. साथ ही कान पकड़कर उठक बैठक लगवाई गई और श्री राम के नारे लगवाए गए. उसके बाद हिंदू संगठनों ने मुस्लिम युवकों को हिदायत देकर छोड़ दिया. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया.