नाबालिग से मस्जिद के कारी ने किया रेप, शिकायत मिलने पर जांच में जुटी पुलिस

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के एक शर्मनाक मामला सामने आया है. यहां एक मस्जिद के इमाम पर नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है. घटना की शिकायत मिलने पर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

दरअसल, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के अंबेहटा कस्बे की एक मस्जिद में तैनात अस्थायी कारी पर नगर की एक नाबालिग बच्ची ने दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगाया है. घटना सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद के मुख्य इमाम कुछ दिनों पहले ही जमात में शामिल होने के लिए बाहर गए हुए हैं.

मस्जिद के मुख्य इमाम की अनुपस्थित रहने पर नमाज और मस्जिद की देखरेख की जिम्मेदारी पास के ही एक गांव के कारी को अस्थायी रूप से सौंपी गई थी. इसी दौरान आरोपी कारी पर नगर की एक किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है. घटना का खुलासा होने के बाद पीड़ित पक्ष ने थाना अंबेहटा पहुंचकर आरोपी के खिलाफ लिखित तहरीर दी और न्याय की गुहार लगाई है.

पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर पर इस मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने बताया कि पीड़िता का मेडिकल कराया जाएगा और घटना से संबंधित सभी तथ्यों की बारीकी से जांच की जा रही है. पुलिस ने आश्वासन दिया कि इस मामले में दोषी पाए जाने पर आरोपी कारी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र के लोगों में आक्रोश फैल गया. वहीं, मस्जिद कमेटी के सदस्य भी मामले की जांच में पुलिस का सहयोग कर रहे हैं.