6 महीने बाद कब्र से निकाला गया सलमान का शव, पत्नी पर जहर देने का आरोप

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सलमान के शव को 6 महीने बाद कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम कराया गया है. आरोप है कि सलमान को उसकी पत्नी ने जहर देकर मारा था. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक लाश को दफन किए जाने के 6 महीने बाद कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम किया गया. दरअसल, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर थाने के देहात कोतवाली में सलमान नाम के युवक की 6 महीने पहले संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी.
मौत के बाद परिवार वालों ने जल्दबाजी में सलमान की लाश को दफन कर दिया. अब सहारनपुर के थाना देहात कोतवाली क्षेत्र में सोमवार को एक सनसनीखेज मोड़ तब आया, जब एसडीएम के आदेश पर 6 महीने पहले दफनाए गए सलमान की कब्र खुदवाकर दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया. आरोप है कि सलमान को उसकी पत्नी ने ही मौत के घाट उतारा था.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीते 31 मई को सलमान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके बाद परिवार ने आनन-फानन में शव को दफना दिया था. उस समय परिजनों को स्थानीय लोगों ने कहा था कि बॉडी नीली पड़ रही है, इसलिए तुरंत दफना देना ही ठीक रहेगा. लेकिन 26 दिन बाद मृतक की 13 वर्षीय बेटी ने अपने बड़े चाचा के सामने एक बड़ा खुलासा किया.
सलमान की 13 वर्षीय बेटी ने अपने चाचा को बताई कि उसकी मां का किसी और व्यक्ति के साथ अफेयर है. इसी कारण घर में लगातार झगड़े होते थे. बच्ची के इस खुलासे के बाद परिवार के संदेह और गहरे हो गए. मृतक सलमान के भाई सरफराज ने आरोप लगाया कि सलमान की पत्नी ने ही जहर देकर उसकी हत्या की है और इसे सामान्य मौत बताकर जल्दबाजी में दफना दिया गया.
हालांकि अभी सलमान की एसडीएम के आदेश पर कराई गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, जिससे यह साबित हो सके कि सलमान को जहर दे कर मारा गया था. इसके साथ यह भी साबित करना होगा कि सलमान को जहर देने वाली उसकी पत्नी ही थी.