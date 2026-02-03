Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3096946
Zee SalaamIndian Muslimइटावा में बीजेपी कटवा रही मुस्लिम वोटर्स के नाम? सपा के आरोप से मचा हड़कंप

इटावा में बीजेपी कटवा रही मुस्लिम वोटर्स के नाम? सपा के आरोप से मचा हड़कंप

SIR Muslim Name Remove Controversy: इटावा में समाजवादी पार्टी ने मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से शिकायत की है. सपा का दावा है कि बीजेपी से जुड़े लोग फॉर्म-7 के जरिए खासकर मुस्लिम मतदाताओं के नाम कटवाने की साजिश कर रहे हैं. सपा के आरोपों पर प्रशासन ने जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया है.

 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 03, 2026, 08:27 PM IST

Trending Photos

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव
समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव

Uttar Pradesh SIR Controversy: लोकतंत्र में वोट सबसे बड़ी ताकत माना जाता है, लेकिन जब इसी अधिकार पर सवाल उठने लगें तो सियासत से लेकर सिस्टम तक कठघरे में आ जाता है. देश के सबसे बड़े सूबे इटावा में सामने आए ताजा मामले ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि क्या मतदाता सूची की प्रक्रिया का इस्तेमाल खास समुदायों, खासतौर पर मुसलमानों, को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है? इसी आरोप को लेकर समाजवादी पार्टी ने सीधे प्रशासन का दरवाजा खटखटाया है और सरकार व चुनावी व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं.

इटावा में समाजवादी पार्टी ने मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है. पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) से जुड़े लोग जानबूझकर पीडीए वर्ग, विशेष रूप से मुस्लिम मतदाताओं के वोट कटवाने की साजिश कर रहे हैं. आरोप है कि इसके लिए गलत तरीके से फॉर्म-7 भरकर बीएलओ को सौंपे जा रहे हैं. सपा का दावा है कि इस प्रक्रिया के जरिए बड़ी संख्या में मतदाताओं को बेवजह परेशान किया जा रहा है और उनके नाम मतदाता सूची से हटाने की कोशिश की जा रही है.

यह भी पढे़ं: Agra News: भगवान नगर में 30 वैश्य समाज और 1 मुस्लिम का घर; फिर भी मकान बेचकर जाना चाहते हैं वो

Add Zee News as a Preferred Source

डीएम से मिला सपा का प्रतिनिधिमंडल
इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल जिला अध्यक्ष प्रदीप शाक्य की अगुवाई में जिलाधिकारी से मिला. प्रतिनिधिमंडल ने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी को लेकर एक लिखित शिकायत सौंपी. शिकायत में साफ तौर पर कहा गया कि मुस्लिम मतदाताओं के वोट कटवाने के मकसद से जानबूझकर गलत जानकारी देकर फॉर्म भरे जा रहे हैं. पार्टी ने मांग की कि ऐसे फर्जी और गलत फॉर्म भरने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में किसी भी मतदाता के साथ नाइंसाफी न हो.

अनपढ़ मतदाता का अंग्रेजी में भरा फॉर्म होने पर संदेह
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि किसी भी तरह की गैरकानूनी गतिविधि को तुरंत रोका जाएगा. उन्होंने साफ कहा कि बिना किसी ठोस और वैध वजह के किसी भी मतदाता का नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा. जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी.

मामले की गंभीरता को उजागर करते हुए जिला अध्यक्ष प्रदीप शाक्य ने एक फॉर्म दिखाया. उन्होंने बताया कि एक मुस्लिम मतदाता का फॉर्म अंग्रेजी भाषा में भरा हुआ मिला, जबकि वह मतदाता न तो पढ़ा-लिखा है और न ही हिंदी में फॉर्म भरने में सक्षम है. सपा नेताओं का कहना है कि यह घटना अपने आप में इस बात का संकेत है कि मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए साजिशन तरीके अपनाए जा रहे हैं.

मतदान अधिकार छीने जाने का आरोप
दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, समाजवादी पार्टी के मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रभारी उदयभान सिंह यादव ने कड़ा रुख अपनाया. उन्होंने कहा कि इस तरह वोट काटकर लोगों से उनका मतदान का अधिकार छीना जा रहा है, जो सीधे तौर पर लोकतंत्र के खिलाफ है. उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी इस तरह की किसी भी कोशिश को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी.

यह भी पढ़ें: Motivation: हालात से हारना नहीं, लड़ना सीखें : भागलपुर के दारोगा ने बचाई दो जानें

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

UP NewsEtawah newsSIR Controversymuslim news

Trending news

Dr Irfan Ansari
दीपक की दिलेरी से खुश होकर झारखण्ड के मंत्री इरफान अंसारी देंगे अपना 4 माह का वेतन
UP News
इटावा में बीजेपी कटवा रही मुस्लिम वोटर्स के नाम? सपा के आरोप से मचा हड़कंप
life motivation
आपके जैसा पीस इस दुनिया में फिर कभी दोबारा नहीं आएगा, इसलिए खुद का सम्मान कीजिये!
Agra News
Agra News: मोहल्ले में 30 वैश्य समाज के बीच वो अकेला समुदाय विशेष का आदमी रहता है !
bhopal news
11वीं की छात्रा से रेप के आरोपी औसाफ को कोर्ट परिसर में वकीलों ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा
iran news
ईरान पर दबाव बनाने के लिए रेज़ा पहलवी ने का बड़ा ऐलान, प्रदर्शनकारियों से की ये अपील
muslim news
धमकी नहीं चलेगा, बराबरी पर होगी डील...अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार हुआ ईरान
muslim news
मैं भारत से मोहब्बत करता हूं और करता रहूंगा..ओवैसी ने जिन्ना कहने वालों को दिया जवाब
Pakistan News
बलूचिस्तान में पाक ड्रोन हमले में आम नागरिकों की मौत, राइट्स ग्रुप ने की कड़ी निंदा
Allahabad High Court
'प्राइवेट प्रॉपर्टी पर धार्मिक कार्यक्रम के लिए इजाजत जरूरी नहीं', HC का बड़ा फैसला