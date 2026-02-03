इटावा में बीजेपी कटवा रही मुस्लिम वोटर्स के नाम? सपा के आरोप से मचा हड़कंप

SIR Muslim Name Remove Controversy: इटावा में समाजवादी पार्टी ने मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से शिकायत की है. सपा का दावा है कि बीजेपी से जुड़े लोग फॉर्म-7 के जरिए खासकर मुस्लिम मतदाताओं के नाम कटवाने की साजिश कर रहे हैं. सपा के आरोपों पर प्रशासन ने जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया है.
Uttar Pradesh SIR Controversy: लोकतंत्र में वोट सबसे बड़ी ताकत माना जाता है, लेकिन जब इसी अधिकार पर सवाल उठने लगें तो सियासत से लेकर सिस्टम तक कठघरे में आ जाता है. देश के सबसे बड़े सूबे इटावा में सामने आए ताजा मामले ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि क्या मतदाता सूची की प्रक्रिया का इस्तेमाल खास समुदायों, खासतौर पर मुसलमानों, को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है? इसी आरोप को लेकर समाजवादी पार्टी ने सीधे प्रशासन का दरवाजा खटखटाया है और सरकार व चुनावी व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं.
इटावा में समाजवादी पार्टी ने मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है. पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) से जुड़े लोग जानबूझकर पीडीए वर्ग, विशेष रूप से मुस्लिम मतदाताओं के वोट कटवाने की साजिश कर रहे हैं. आरोप है कि इसके लिए गलत तरीके से फॉर्म-7 भरकर बीएलओ को सौंपे जा रहे हैं. सपा का दावा है कि इस प्रक्रिया के जरिए बड़ी संख्या में मतदाताओं को बेवजह परेशान किया जा रहा है और उनके नाम मतदाता सूची से हटाने की कोशिश की जा रही है.
डीएम से मिला सपा का प्रतिनिधिमंडल
इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल जिला अध्यक्ष प्रदीप शाक्य की अगुवाई में जिलाधिकारी से मिला. प्रतिनिधिमंडल ने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी को लेकर एक लिखित शिकायत सौंपी. शिकायत में साफ तौर पर कहा गया कि मुस्लिम मतदाताओं के वोट कटवाने के मकसद से जानबूझकर गलत जानकारी देकर फॉर्म भरे जा रहे हैं. पार्टी ने मांग की कि ऐसे फर्जी और गलत फॉर्म भरने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में किसी भी मतदाता के साथ नाइंसाफी न हो.
"जानबूझकर मुस्लिम मतदाता के प्रिंटेड फॉर्म 7 जमा कराकर उनके वोट काटने का षडयंत्र कर रहे हैं। ये धांधली पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है।"
- माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी pic.twitter.com/z6LdyLIpiq
— Samajwadi Party (@samajwadiparty) February 3, 2026
अनपढ़ मतदाता का अंग्रेजी में भरा फॉर्म होने पर संदेह
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि किसी भी तरह की गैरकानूनी गतिविधि को तुरंत रोका जाएगा. उन्होंने साफ कहा कि बिना किसी ठोस और वैध वजह के किसी भी मतदाता का नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा. जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी.
मामले की गंभीरता को उजागर करते हुए जिला अध्यक्ष प्रदीप शाक्य ने एक फॉर्म दिखाया. उन्होंने बताया कि एक मुस्लिम मतदाता का फॉर्म अंग्रेजी भाषा में भरा हुआ मिला, जबकि वह मतदाता न तो पढ़ा-लिखा है और न ही हिंदी में फॉर्म भरने में सक्षम है. सपा नेताओं का कहना है कि यह घटना अपने आप में इस बात का संकेत है कि मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए साजिशन तरीके अपनाए जा रहे हैं.
मतदान अधिकार छीने जाने का आरोप
दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, समाजवादी पार्टी के मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रभारी उदयभान सिंह यादव ने कड़ा रुख अपनाया. उन्होंने कहा कि इस तरह वोट काटकर लोगों से उनका मतदान का अधिकार छीना जा रहा है, जो सीधे तौर पर लोकतंत्र के खिलाफ है. उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी इस तरह की किसी भी कोशिश को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी.
