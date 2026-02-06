Advertisement
Sambhal News: सरकारी स्कूल में कुरान की आयत पर बवाल; शिक्षक मोहम्मद नाजिम पर गिरी गाज!

Sambhal News: उत्तर प्रदेश के संभल में एक सरकारी स्कूल में कुरान की आयत लिखी फ्रेम दीवार पर टंगे होने के बाद हिन्दू संगठनों ने जमकर बवाल किया और स्कूल के शिक्षक मोहम्मद नाजिम को इसका आरोपी मानते हुए उन्हें सस्पेंड करने की मांग की. इससे पहले मथुरा में एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर पर बच्चों से नमाज़ पढ़ाने का इलज़ाम लगाया गया था, जो झूठा पाया गया.  

Written By  Hussain Tabish|Last Updated: Feb 06, 2026, 06:37 PM IST

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के संभल में एक सरकारी प्राथमिक स्कूल में कुरान की आयतों फ्रेम लगे होने के बाद हिन्दू संगठन के लोगों ने जमकर बवाल काटा, जिसके बाद कुरआन की आयतों वाले फ्रेम को उतार दिया गया. 

ये मामला संभल जिले के कुढ़ फतेहगढ़ थाना इलाके के नगला पूर्वा गांव में सरकारी प्राथमिक स्कूल का बताया जा रहा है. बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद्  के लोगों ने स्कूल पहुँचकर एक क्लास रूम के बाहर गेट के ऊपर दीवार पर कुरआन की आयतों के फ्रेम टंगे होने का विरोध किया. बजरंग दल  और विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने स्कूल के शिक्षक मोहम्मद नाजिम से जमकर नोक-झोंक की और स्कूल में हंगामा किया. स्कूल के सहायक अध्यापक मोहम्मद नाजिम पर स्कूल के छात्रों को इस्लामिक शिक्षा देने का भी आरोप लगाया. 

कार्यकर्ताओं ने पूरे स्कूल की तलाशी ली, जहाँ विडियो में ये दावा किया जा रहा है है कि स्कूल के शिक्षकों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्कूल में माँ सरस्वती की तस्वीर वाले पोस्टर को उतार कर रखा गया था. कार्यकर्ता ब्लैकबोर्ड पर क्या लिखा और बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, सभी का किसी स्कूल इंस्पेक्टर की तरह जांच करते हुए नज़र आये.  

मामले की सूचना मिलने पर पुलिस भी स्कूल पहुँच गयी थी, जिसकी मौजूदगी में हिन्दू संगठन के लोगों ने स्कूल के मास्टरों को धमकाया और उक्त शिक्षक मोहम्मद नाजिम के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी. साथ ही शिक्षक को सस्पेंड करने की कार्रवाई न होने पर आन्दोलन की धमकी दी. 
हालांकि, इस मामले में अभी स्कूल के प्रिंसिपल का कोई बयान नहीं आया है. 

गौरतलब है कि इससे पहले मथुरा के एक सरकारी स्कूल में स्टूडेंट्स ने जबरन नमाज़ पढ़ाने और राष्ट्रगान पढने पर बच्चों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया था. ये इलज़ाम भी स्कूल के हेडमास्टर जान मोहम्मद पर एक भाजपा मंडल अध्यक्ष ने लगाया था. इसके बाद BSA ने शिक्षक को निलंबित कर दिया, लेकिन जांच में ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया. स्कूल के शिक्षक, छात्र और गाँव के लोगों ने ऐसे किसी भी इलज़ाम से न सिर्फ इनकार किया बल्कि शिक्षक के समर्थन में सभी खड़े हो गए. गाँव के लोगों ने शिक्षक पर झूठा आरोप लगाए जाने पर विरोध- प्रदर्शन भी किया. बाद में BSA ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए शिक्षक का निलंबन रद्द करते हुए इस मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं.

इसे भी पढ़ें: मथुरा: हेडमास्टर जान मोहम्मद ने आरोपों पर तोड़ी चुप्पी; बीजेपी नेता के दावों की खोली पोल, जानें क्या कहा?

UTTAR PRADESH Sambhal news muslim news Indian Muslims

