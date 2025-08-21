उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में निकाला गया एशिया का सबसे बड़ा 'दुलदुल' जुलूस
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2890699
Zee SalaamIndian Muslim

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में निकाला गया एशिया का सबसे बड़ा 'दुलदुल' जुलूस

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में मुहर्रम के 40वें के मौके पर मुस्लिम समाज ने अरबईन का जुलूस निकाला. दावा है कि यह ऐसिया का सबसे बड़ा दुलदुल का जुलूस था. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Aug 21, 2025, 02:24 PM IST

Trending Photos

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में निकाला गया एशिया का सबसे बड़ा 'दुलदुल' जुलूस

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में मुहर्रम के 40वें के मौके पर एशिया का सबसे बड़ा 'दुलदुल' का जुलूस निकाला गया. इस जुलूस में भारी तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया. 

दरअसल, मुहर्रम के 40वें के मौके पर दुनिया भर में मुस्लिम अकीदतमंद अरबईन की यात्रा करते हैं. इस मौके पर लोग गम-ए हुसैन मनाते हैं. इसी कड़ी में शाहजहांपुर में बीते बुधवार की रात मुस्लिम समाज के जरिए एशिया का सबसे बड़ा दुलदुल का जुलूस निकाला गया. रात लगभग 12 बजे शहर के छोटे चौक से इस जुलूस की शुरुआत हुई. जुलूस सिंधी मार्केट, आजाद चौक, मीरकाला बाजार, कसाईवाड़ा और किला रोड होते हुए फिर छोटा चौक पर पहुंच कर खत्म हुआ. 

इस जुलूस में हजारों मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया. जुलूस के दौरान या अली-या हुसैन के नारे गूंजते रहे. आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग इस ऐतिहासिक जुलूस को देखने पहुंचे थे. हालांकि जुलूस के बीच में बारिश होने लगी, इसके बावजूद अकीदतमंदों में उत्साह कम नहीं हुआ.

जुलूस में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम!
वहीं, इस जुलूस में आने वाली संभावित भीड़ को लेकर पुलिस-प्रशासन अलर्ट पर थी. प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए. साथ ही जुलूस के साथ-साथ अधिकारी भी चल रहे थे. 

मुस्लिम समाज क्यों मनाता है अरबईन का शोक?
बता दें कि मुहर्रम की 40वां या अरबईन, कर्बला की जंग में शहीद हुए हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की याद में मनाया जाता है. इमाम हुसैन पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नवासे थे. उन्होंने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष किया और कर्बला के मैदान में शहादत दी. यजिदी फौज ने इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों को कर्बला के मैदान में शहीद कर दिया था. मुस्लिम समाज इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में 40वां या अरबईन मनाता है. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Uttar Pradesh newsmartyrs of KarbalaUP procession Arbaeenmuslim newsToday News

Trending news

Uttar Pradesh news
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में निकाला गया एशिया का सबसे बड़ा 'दुलदुल' जुलूस
Israel
Israel की टूट चुकी है कमर, बेस पर मौजूद दर्जनों सैनिकों पड़े बीमार
Jammu
क्या है जम्मू-कश्मीर का सड़ा हुआ मीट स्कैम, जिसको लेकर सरकार ने दिए सख्त आदेश?
war on gaza
इजरायल के खिलाफ खड़े हुए UK के व्यापारी, नेतन्याहू पर सख्त कार्रवाई करने की मांग!
Israel Hamas War
Israel ने गाजा में ऑपरेशन के लिए बुलाया 60 हजार रिजर्व सैनिक; जानें क्या है प्लान?
Uttar Pradesh news
BJP नेता से बैर पड़ा महंगा, प्रशासन ने जियाउद्दीन के घर पर चलाया बुलडोजर
Owaisi
Owaisi किन तीन बिलों का कर रहे हैं विरोध; अपोजीशन को मिटाने की हो रही कोशिश?
muslim news
दस्तावेज होने के बावजूद बंगाली मुसलमानों को पुलिस कर रही गिरफ्तार, हुआ बड़ा खुलासा
Bihar News
Bihar: आरा में दिल दहलाने वाली घटना, महिला को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया
Meat Business
गाय का मीट बताकर कर दी जाती है हत्या; जमीयतुल कुरैश की PC में लिए गए बड़े फैसले
;