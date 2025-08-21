उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में निकाला गया एशिया का सबसे बड़ा 'दुलदुल' जुलूस

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में मुहर्रम के 40वें के मौके पर एशिया का सबसे बड़ा 'दुलदुल' का जुलूस निकाला गया. इस जुलूस में भारी तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया.

दरअसल, मुहर्रम के 40वें के मौके पर दुनिया भर में मुस्लिम अकीदतमंद अरबईन की यात्रा करते हैं. इस मौके पर लोग गम-ए हुसैन मनाते हैं. इसी कड़ी में शाहजहांपुर में बीते बुधवार की रात मुस्लिम समाज के जरिए एशिया का सबसे बड़ा दुलदुल का जुलूस निकाला गया. रात लगभग 12 बजे शहर के छोटे चौक से इस जुलूस की शुरुआत हुई. जुलूस सिंधी मार्केट, आजाद चौक, मीरकाला बाजार, कसाईवाड़ा और किला रोड होते हुए फिर छोटा चौक पर पहुंच कर खत्म हुआ.

इस जुलूस में हजारों मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया. जुलूस के दौरान या अली-या हुसैन के नारे गूंजते रहे. आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग इस ऐतिहासिक जुलूस को देखने पहुंचे थे. हालांकि जुलूस के बीच में बारिश होने लगी, इसके बावजूद अकीदतमंदों में उत्साह कम नहीं हुआ.

जुलूस में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम!

वहीं, इस जुलूस में आने वाली संभावित भीड़ को लेकर पुलिस-प्रशासन अलर्ट पर थी. प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए. साथ ही जुलूस के साथ-साथ अधिकारी भी चल रहे थे.

मुस्लिम समाज क्यों मनाता है अरबईन का शोक?

बता दें कि मुहर्रम की 40वां या अरबईन, कर्बला की जंग में शहीद हुए हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की याद में मनाया जाता है. इमाम हुसैन पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नवासे थे. उन्होंने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष किया और कर्बला के मैदान में शहादत दी. यजिदी फौज ने इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों को कर्बला के मैदान में शहीद कर दिया था. मुस्लिम समाज इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में 40वां या अरबईन मनाता है.