UP के इम्तियाज और दिलशाद ने चमकाया देश का नाम, राष्ट्रपति मुर्मु ने किया सम्मानित

National Handicraft Awards 2024: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 दिसंबर को नई दिल्ली में एक समारोह में राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार और शिल्प गुरु पुरस्कार प्रदान किए. उत्तर प्रदेश के तीन कलाकारों को अलग-अलग कैटेगरी में उनकी बेहतरीन कला के लिए ये प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले. वाराणसी के इम्तियाज अहमद को 2023 का राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मान किया गया है. जबकि सहारनपुर के मोहम्मद दिलशाद को उनकी बारीकी से नक्काशी की गई शीशम की सेंटर टेबल के लिए 2024 का शिल्प गुरु पुरस्कार दिया गया. उत्तर प्रदेश के इन कारीगरों ने राज्य की समृद्ध हस्तशिल्प परंपरा को राष्ट्रीय पहचान दिलाई है.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिलशाद को पुरस्कार मिलने पर दिल से बधाई दी और एक्स पर लिखा, "माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु जी द्वारा आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार के अंतर्गत सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के मोहम्मद दिलशाद जी को Wood Carving (Centre table of Sheesham Wood) श्रेणी में 'शिल्प गुरु पुरस्कार-2024' से सम्मानित होने पर हार्दिक बधाई!"

सीएम योगी ने दी बधाई

उन्होंने आगे लिखा, "अत्यंत सूक्ष्म नक्काशी से निर्मित अपनी कृति के माध्यम से आपने राज्य की बहुमूल्य हस्तशिल्प परंपरा को राष्ट्रीय पहचान दिलाने में अतुल्य योगदान दिया है. आपके उज्ज्वल भविष्य हेतु अनेक मंगलकामनाएं. साथ ही योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के इम्तियाज अहमद को भी बधाई दी है."

सहारनपुर की नक्काशी दुनिया भर में मशहूर

सहारनपुर लंबे समय से लकड़ी की नक्काशी के लिए एक ग्लोबल सेंटर के तौर पर जाना जाता है. यहां के कारीगर पारंपरिक औजारों का इस्तेमाल करके लकड़ी पर बारीक डिज़ाइन बनाते हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत लोकप्रिय हैं. दिलशाद की इस उपलब्धि ने एक बार फिर सहारनपुर की कला को राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में ला दिया है.