मदरसे से लापता सुहैल का 10 दिन बाद भी नहीं मिला सुराग, परिवार की बढ़ी चिंता

Uttar Pradesh News: श्रावस्ती के अड़राई गांव स्थित एक मदरसे से 18 वर्षीय छात्र सुहेल पिछले दस दिनों से लापता है. वह चार वर्षों से वहां पढ़ाई कर रहा था. परिवार ने मदरसा प्रबंधन पर समय पर सूचना न देने का आरोप लगाया है. पुलिस ने शिकायत दर्ज कर विशेष टीम बनाकर छात्र की तलाश शुरू कर दी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
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Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के सोनवा थाना क्षेत्र के अड़राई गांव स्थित मदरसा दारुल उलूम अल जामियातुल कादरिया से एक छात्र पिछले दस दिनों से लापता है, जिससे परिवार वालों की चिंता बढ़ गई है. परिवार वालों ने मदरसा के प्रबंधक पर लापरवाही का आरोप लगाया है और मदरसे से अपने बेटे के लापता होने की शिकायत पुलिस थाने में की है. परिवार वालों ने अपने बेटे की वापसी की मांग की है.
दरअसल, उत्तर प्रदेश के चौगौई गांव निवासी जमील अली अपने परिवार के साथ मुंबई में मजदूरी करते हैं. जमील अली का 18 साल का बेटा सुहेल पिछले चार सालों से मदरसा दारुल उलूम अल जामियातुल कादरिया में दीनी तालीम ले रहा था. लेकिन पिछले 21 मई से सुहेल मदरसे से गायब है. मदरसा संचालक अब्दुल कादिर ने बताया कि पिछले 21 मई को सुहेल मदरसे के एक अन्य छात्र के साथ कहीं बाहर गया था. कुछ समय के बाद सुहेल के साथ गया हुआ छात्र वापिस लौट आया, लेकिन सुहेल नहीं.
इसके बाद मदरसा प्रबंधक ने सुहेल को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुहेल नहीं मिल पाया. आज दस दिनों से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन सुहेल को कोई पता नहीं है. वहीं, सुहेल के परिवार वालों ने पुलिस से इस घटना की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने सुहेल को खोजने के लिए एक विशेष टीम गठित कर दी है.
परिवार ने मदरसा प्रबंधक पर आरोप लगाया कि उन्होंने सुहेल के गायब होने की सूचना सही समय पर नहीं दी, बल्कि परिवार को यह सूचना किसी अन्य मध्यम से मिली. सुहेल के गायब होने की सूचना मिलने के बाद परिवार वालों ने मदरसा प्रबंधक से संपर्क किया, जिसके बाद मदरसा प्रबंधक ने पूरी जानकारी दी.