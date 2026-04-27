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UP वक्फ संपत्तियों के 12000 रजिस्ट्रेशन कैंसिल; दस्तावेज़ी खामियों पर बोर्ड की सख्ती

Uttar Pradesh Waqf News: उत्तर प्रदेश में दस्तावेज़ी खामियों के चलते करीब 12 हज़ार वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन फिलहाल रद्द कर दिया गया है. वक्फ बोर्ड ने 5 जून तक सही जानकारी ‘उम्मीद पोर्टल’ पर अपडेट करने का निर्देश दिया है, वरना ये संपत्तियां वक्फ रिकॉर्ड से बाहर हो सकती हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 27, 2026, 01:45 PM IST

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UP वक्फ संपत्तियों के 12000 रजिस्ट्रेशन कैंसिल; दस्तावेज़ी खामियों पर बोर्ड की सख्ती

Uttar Pradesh Waqf News: वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों से पास होने के बाद इस पर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है. लेकिन भाजपा सरकार ने उम्मीद पोर्टल लॉन्च करके निर्देश दिया कि वक्फ संपत्तियों को रजिस्टर कराएं. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में 1.26 लाख वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर कराया गया. अब उत्तर प्रदेश से वक्फ संपत्तियों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. प्रदेश में करीब 12 हजार से अधिक वक्फ संस्थानों के पंजीकरण फिलहाल खारिज कर दिया गया है. लखनऊ में सबसे ज्यादा 1114 वक्फ संपत्तियों की रजिस्ट्रेशन रद्द कराया गया.  फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि इन संपत्तियों के दस्तावेज़ों में भारी खामियां पाई गई हैं, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई है.

दरअसल, जांच के दौरान सामने आया कि कई वक्फ संपत्तियों में खसरा और खतौनी का गलत विवरण दर्ज किया गया था. इसके अलावा दफा 37 की रिपोर्ट भी कई मामलों में नहीं लगाई गई थी. इतना ही नहीं, कई संपत्तियों में मुतवल्ली की नियुक्ति तक नहीं की गई थी, जो नियमों का उल्लंघन है इन्हीं खामियों को देखते हुए वक़्फ़ बोर्ड ने करीब 12 हज़ार संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन फिलहाल रिजेक्ट कर दिया है अब संबंधित लोगों को दोबारा कॉल कर जानकारी दी जा रही है कि वे अपनी संपत्तियों का सही और पूरा विवरण 'उम्मीद पोर्टल' पर अपडेट करें.

वक़्फ़ बोर्ड ने साफ कर दिया है कि 5 जून से पहले सभी वक्फ संपत्तियों का सही डेटा पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा. 6 जून है पोर्टल पर डेटा अपलोड करने की आखिरी तारीख है. अगर तय समय सीमा के अंदर सुधार नहीं किया गया तो संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा फिर यह संपत्तियां वक़्फ़ में दर्ज नहीं होंगी. वहीं, कुछ ऐसे लोग वक़्फ़ बोर्ड के दफ्तर में मिले जिनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए गए हैं उन्होंने कहा है कि हम लोग दोबारा से यहां आए हैं और जो कागज पूरे नहीं हैं उसकी जानकारी लेकर फिर से भरेंगे जिससे हमारी संपत्तियां बच सकें.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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