/बाराबंकी के मदरसे में फर्जी कमेटी और गैर-कानूनी नियुक्ति का इल्जाम, सरकार ने बैठाई जांच

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Barabanki News Today: जब किसी तालीमी इदारे पर सवाल उठते हैं तो मामला सिर्फ इमारत या इंतजाम का नहीं रहता, बल्कि भरोसे और जवाबदेही का भी बन जाता है. उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में मौजूद रियासती इमदाद-याफ्ता मदरसा दारुल उलूम, पीरबटावन भी इन दिनों ऐसे ही सवालों के घेरे में है. मदरसे में कथित गड़बड़ियों की शिकायत मिलने के बाद उत्तर प्रदेश हुकूमत ने पूरे मामले की जांच कराने का फैसला किया है. हालांकि मदरसा इंतजामिया ने सभी इल्जामों को बेबुनियाद बताते हुए पूरी तरह खारिज कर दिया है.
पूरा मामला बाराबंकी जिले के मदरसा दारुल उलूम, पीरबटावन से जुड़ा है. मदरसे में कथित तौर पर फर्जी मैनेजमेंट कमेटी बनाने, नियमों के खिलाफ नियुक्तियां करने, वित्तीय गड़बड़ियां करने और बुनियादी सहूलियतों की कमी जैसे संगीन इल्जाम लगाए गए हैं. इन शिकायतों के बाद अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश जारी कर दिए हैं.
RTI एक्टिविस्ट ने खोली पोल
यह मामला उस समय सामने आया जब थाना सफदरगंज क्षेत्र के कस्बा रसौली के रहने वाले सोशल वर्कर और आरटीआई एक्टिविस्ट मोहम्मद तल्हा अंसारी ने सरकार को एक चिट्ठी लिखी. तल्हा अंसार ने 25 मई 2026 को प्रिंसिपल सेक्रेटरी, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को लिखित शिकायत भेजी. अपनी शिकायत में उन्होंने दावा किया कि मदरसे में कई तरह की बेजाब्तगियां हो रही हैं. शिकायत में फर्जी तरीके से मैनेजमेंट कमेटी का गठन, गैर-कानूनी तकर्रुरियों, माली बेजाब्तगियों और बुनियादी सहूलियात की कमी जैसे कई अहम मुद्दे उठाए गए.
शिकायत मिलने के बाद अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग ने इसका संज्ञान लिया. विभाग ने अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के डॉयरेक्टर को पूरे मामले की जांच कर बिंदुवार रिपोर्ट एक हफ्ते के भीतर शासन को भेजने के हुक्म दिए. शासन के आदेश के बाद डॉयरेक्टर शीलधर सिंह यादव ने मामले की जांच के लिए दो सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया.
जांच कमेटी को साफ निर्देश दिए गए हैं कि वह शिकायतकर्ता का पक्ष सुने, मामले से जुड़े सभी दस्तावेजों और रिकॉर्ड्स की बारीकी से जांच करे. अब इस कमेटी की रिपोर्ट के बुनियाद पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.
मदरसा इंतजामिया ने इल्जाम को बताया बेबुनियाद
दूसरी ओर, मदरसा दारुल उलूम, पीरबटावन के मैनेजमेंट ने इन सभी इल्जामों को सिरे से खारिज कर दिया है. मदरसे के प्रिंसिपल मोहम्मद इलियास का कहना है कि उनके इदारे पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं. उन्होंने कहा कि मदरसे का संचालन सभी नियमों और मुकर्ररा निजाम के तहत किया जा रहा है और किसी तरह की बेजाब्तगी नहीं हुई है.
फिलहाल पूरे मामले में हुकूमत की ओर से गठित जांच कमेटी अपनी पड़ताल में करेगी. कमेटी शिकायतकर्ता और संबंधित पक्षों की बात सुनने के साथ सभी दस्तावेजों का मिलान करेगी. इसके बाद अपनी रिपोर्ट हुकूमत को सौंपेगी. जांच पूरी होने के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि शिकायत में लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है और मदरसे के तरीके कार को लेकर आगे किसी तरह की कार्रवाई की जरूरत है या नहीं.