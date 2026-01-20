Mazar Demolition in Uttar Pradesh: श्रावस्ती में तोड़ा गया मज़ार, आगरा में 2 मजारों को 60 दिन का अल्टीमेटम!

Mazar Demolition in Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश में कथित तौर पर अवैध मजारों के खिलाफ हिंदूवादी संगठनों की शिकायत और सरकार के स्वतः संज्ञान पर लगातार कार्रवाई जारी है. मजारों के खिलाफ चलाये जा रहे स्पेशल ड्राइव में कुछ ऐसे मजार भी आ रहे हैं, जो सैकड़ों साल पुराने हैं, और जिनका ज्ञात इतिहास है. वहीँ, वैसे मज़ार ज्यादा निशाने पर हैं, जिनके बारे में कोई तथ्यात्मक जानकरी उपलब्ध नहीं है. सोमवार को बहराइच में आधे दर्ज़न से ज्यादा मज़ार गिरा दिये गए. वहीँ, मंगलवार को यूपी के श्रावस्ती जिले में प्रशासन ने एक कथित अवैध मजार को गिरा दिया.सरकार का दावा है कि मज़ार सरकारी ज़मीन को कब्ज़ा कर बनाया गया था.

मामला श्रावस्ती जिले के सिरसिया थाना क्षेत्र के बेलहरी गांव का है, जहां पट्टेदारों की जमीन पर अवैध रूप से मजार का निर्माण किया गया था. इस मामले में सोमवार को एसडीएम और सीओ की मौजूदगी में मज़ार का निरीक्षण किया गया था, जिसके बाद मंगलवार को मजिस्ट्रेट, राजस्व निरीक्षक और भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में मज़ार को बुल्डोजर से गिरा दिया गया. इस दौरान अवैध मजार के आस-पास बने कमरे को भी मुन्हदिम कर दिया गया. मजार तोड़े जाने का कुछ लोगों ने विरोध किया था, लेकिन प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद गांव में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.

सड़क के बीच बनी दो मजारों का उठा मामला

वहीँ, आगरा में एमजी रोड पर बीच सड़क पर बनी मजार का मामला गरमा गया है. योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष‌ और ताजमहल तेजोमहालय केस के पक्षकार हिंदूवादी नेता कुंवर अजय तोमर ने आगरा जिलाधिकारी, नगर निगम आयुक्त और PWD के मुख्य अभियंता को को नोटिस भेजकर इस मजार को हटाने की मांग की है.अजय तोमर ने कहा कि अवैध मजार की वजह से यातायात में बाधा पैदा हो रही है. जनहित में इसे हटाया जाना चाहिए. नोटिस भेजने वाले वकील शिव आधार सिंह तोमर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश है कि सार्वजनिक स्थानों से धार्मिक स्थल हटाए जाएं, लेकिन शासन और प्रशासन मामले को ठंडे बस्ते में रखा है. अवैध अतिक्रमण और अवैध मस्जिद , मजार, दरगाह यातायात में बाधा बन रहे हैं. 60 दिन के भीतर अगर कार्रवाई नहीं होती है, तो कोर्ट की शरण लेंगे और वाद दाखिल करेंगे.

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश समेत भाजपा शासित राज्यों में मस्जिद, मदरसों, और मजारों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है. सैकड़ों मजारों को अवैध बताकर अबतक ध्वस्त कर दिया गया है. इनमें कुछ मजार अवैध थे भी, लेकिन इन अवैध मजारों की आड़ में कुछ वैध मजारों को भी निशाना बनाया जा रहा है, जिसे लेकर मुस्लिम समाज में नाराजगी है. वो इसे सरकार की भेदभावपूर्ण कार्रवाई बता रहे हैं.

