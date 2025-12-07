Advertisement
रामनगर में मुस्लिमों के घरों पर दौड़ा बुलडोजर, ठिठुरती ठंड में 90 परिवारों के सिर से छिना आशियाना

Bulldozer Action in Rampur: नैनीताल के रामनगर के पुछड़ी क्षेत्र में इतवार की सुबह में प्रशासन ने बड़े पैमाने पर बुलडोजर कार्रवाई की. इस कार्रवाई से कड़कड़ाती ठंडक में कई परिवार बेघर हो गए. बुलडोजर एक्शन के दौरान पत्रकारों को मौके पर जाने से प्रशासन ने रोक दिया. इसको लेकर पत्रकारों ने मौके पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया. पत्रकारों को इस तरह से रोकने की वजह से शासन प्रशासन की मंशा पर सवाल खड़े होने लगे हैं. 

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 07, 2025, 08:10 PM IST

छह दशकों से रहने वाले खुर्शीद घर टूटने पर फूट-फूट कर रो पड़े
छह दशकों से रहने वाले खुर्शीद घर टूटने पर फूट-फूट कर रो पड़े

Ramnagar News Today: उत्तराखंड में अल्पसंख्यकों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है. यहां की दक्षिणपंथी सरकार ने हालिया दिनों में बड़े पैमाने पर मस्जिद, मदरसों, दरगाह और मजारों पर कार्रवाई की है. धामी सरकार के आदेश पर की गई बुलडोजर कार्रवाई को लेकर मानवाधिकार संगठनों के साथ विपक्षी दलों ने पक्षपातपूर्ण और एकतरफा कार्रवाई के आरोप लगाए हैं. इतवार (7 दिसंबर) को नैनीताल में अचानक बुलडोजर की गड़गड़ाहट से कई मुस्लिम परिवार सहम उठे और देखते ही देखते उनके सिर से आशियाना छिन गया.

दरअसल, नैनीताल के रामनगर के पुछड़ी क्षेत्र में प्रशासन, पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम बड़े पैमाने पर बुलडोजर कार्रवाई की है. प्रशासन दावा किया कि यह सभी निर्माण कार्य वन विभाग की आरक्षित जमीन पर बने थे. यह कार्रवाई सुबह करीब 5:30 बजे से शुरू हुई, जिसमें कुल 90 से ज्यादा परिवारों को बेदखली की प्रक्रिया के तहत हटाया जा रहा है. घर ढहाए जाने से प्रभावितों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई. कड़कड़ाती ठंडक में उनके लिए सिर छिपाने की जगह नहीं मिल रही है. कई परिवारों को कहना है कि इस कार्रवाई में उनका सबकुछ तबाह गया है और कड़कड़ती ठंड से बच्चों को कैसे बचाएंगे, क्या खिलाएंगे?

अभियान के दौरान पूरे इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है. साथ ही शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जगह-जगह बैरिकेडिंग की गई है. वहीं, कार्रवाई की कवरेज के लिए पहुंचे मीडिया कर्मियों को पुलिस ने मौके पर जाने से रोक दिया, जिसके विरोध में पत्रकारों ने धरना भी शुरू कर दिया. पत्रकारों को मौके जाने से रोकने के लिए प्रशासन ऐड़ी चोटी का जोर लगा दिया. स्थानीय पत्रकारों ने इस कार्रवाई पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि अगर प्रशासन कानून मुताबिक अतिक्रमण हटा रहा था, तो फिर उसे पत्रकारों से किस बात का डर था. 

वन विभाग के डीएफओ प्रकाश आर्य ने बताया कि अपर कोसी ब्लॉक क्षेत्र में कुल 170 परिवारों को पहले ही बेदखली का नोटिस दिया गया था. इनमें से कुछ लोग पहले ही खुद घर खाली कर चुके हैं. लगभग 40 परिवार कोर्ट चले गए हैं, जबकि बाकी बचे 90 परिवारों पर कार्रवाई की जा रही है. पहले चरण में आज कुल 52 कथित अवैध स्ट्रक्चर्स को ध्वस्त किया गया. प्रशासन के मुताबिक, पूरी कार्रवाई नियमों के तहत की गई है.

मौके पर मौजूद एडीएम नैनीताल विवेक राय ने बताया कि कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक हुई है. उन्होंने कहा कि सभी अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए गए थे और उन्हें सुनवाई का पूरा मौका दिया गया. उन्होंने बताया कि पूरे क्षेत्र को 9 सेक्टरों में बांटकर अलग-अलग सेक्टर मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई.

पूरे अभियान की निगरानी ड्रोन कैमरों और वीडियोग्राफी के जरिए की जा रही है. उन्होंने कहा कि पुलिस की पर्याप्त तैनाती के चलते किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति नहीं हुई और माहौल नियंत्रण में है. हालांकि, इस कार्रवाई से प्रभावित कई परिवारों की आंखों में आंसू नजर आए. सीमा नाम की एक प्रभावित औरत ने बताया कि "मैं अकेले कमाने वाली हूं. पति बीमार हैं, पैसों की कमी है. अब बच्चों को लेकर कहां जाऊं?"

एक अन्य प्रभावित परिवार ने आरोप लगाया कि "जब हमने यहां निर्माण किया था, तब सबको पता था. उस समय किसी ने नहीं रोका, अब हमें बेघर किया जा रहा है." कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने यह जमीन 2 से 3 लाख रुपये में रामनगर के एक डॉक्टर ताहिर और एक पत्रकार से खरीदी थी और उन्हें भरोसा दिलाया गया कि जमीन वैध है. कुछ ग्रामीणों ने वन विभाग के कर्मचारियों पर भी पैसों के लेन-देन के आरोप लगाए हैं.

इस पर एडीएम विवेक राय ने कहा कि जमीन बेचने और फर्जी लेन-देन में शामिल लोगों के खिलाफ जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. ग्रामीणों के अपने पालतू जानवरों को इधर उधर लेकर भागतने नजर आए. कुछ जगह पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग भी किया गया, लेकिन स्थिति सामान्य रही. अधिकारियों के मुताबिक, जिन परिवारों के मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं, उन पर कार्रवाई नहीं की गई है. सिर्फ उन्हीं 52 संरचनाओं को हटाया गया है, जिन्हें अवैध पाया गया था.

