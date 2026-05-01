UCC लागू होने के बावजूद दूसरी शादी की धमकी; मुस्लिम महिला ने पति पर लगाए गंभीर आरोप, कार्रवाई की मांग

Uttarakhand News: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की है. इस कानून के तहत आदिवासी समाज के अलावा किसी भी धर्म के लोग बहुविवाह नहीं कर सकते. इस कानून के लागू होने के बावजूद उत्तराखंड के रुड़की से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. रुड़की जिले के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले एक मुस्लिम व्यक्ति ने अपनी पत्नी कायनात को दूसरी शादी करने की धमकी दी है और दूसरी शादी की तैयारी में लगा हुआ है. पीड़िता अब अपनी 6 साल की मासूम बच्ची के साथ इंसाफ के लिए दर-दर की ठोकरें खा रही है.

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रुड़की की रहने वाली कायनात ने मीडिया के सामने अपने पति के खिलाफ कई पुख्ता सबूत पेश किए हैं. इसमें मारपीट के फोटो, वीडियो और वो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी शामिल हैं. पीड़िता का आरोप है कि उसका पति दूसरी शादी करने की फिराक में है. कायनात ने आरोप लगाया कि उसका पति उसे मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने के लिए व्हाट्सएप पर किसी अज्ञात महिला की फोटो भेजता है, जो दुल्हन के लिबास में सजी हुई है.

कायनात को अंदेशा है कि उसके पति ने गुपचुप तरीके से सगाई कर ली है और जल्द ही निकाह करने वाला है. पीड़िता ने उत्तराखंड सरकार और पुलिस प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहा कि ​जब प्रदेश में UCC लागू है, तो मेरा पति दूसरी शादी की हिम्मत कैसे कर रहा है? मुझे और मेरी बच्ची को बेसहारा कर दिया गया है. मैं चाहती हूँ कि सरकार इस मामले का संज्ञान ले और दोषी पति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए.

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फिलहाल पीड़िता ने गंगनहर कोतवाली में तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है. अब देखना यह होगा कि उत्तराखंड में UCC के दौर में इस पीड़ित महिला को न्याय कब मिलता है और क्या पुलिस उस पति पर नकेल कस पाती है जो कानून को अपनी जेब में लेकर चलने का दावा कर रहा है.