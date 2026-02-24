Advertisement
लाल बाबा पर दर्ज हुआ मुकदमा, मुसलमानों को काटने की कर रहे थे बात

Uttrakhand News: उत्तराखंड में लाल बाबा नामक हिंदू धर्मगुरु पर नफरती बयान देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है. लाल बाबा ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हिंसा करने की धमकी दी थी. वहीं, इस मामले में पुलिस अधिकारी ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर भ्रामक और अफवाह न फैलाए और अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 24, 2026, 09:06 AM IST

अल्मोड़ा में मुस्लिम विरोधी नफरती बयान देते हुए लाल बाबा
Uttrakhand News: उत्तराखंड के अल्मोरा में लाल बाबा उर्फ मोहन भट्ट नामक एक हिंदू धर्मगुरु ने मुसलमानों के खिलाफ खुलेआम हिंसा करने की धमकी दी. उन्होंने मुस्लिम समुदाय को जिहादी करार देते हुए उन्हें उत्तराखंड छोड़ देने की धमकी दी. उन्होंने कहा कि "जितने भी जिहादी मानसिकता के लोग और जिहादी हैं, उन्हें मैं चेतावनी देता हूं कि उत्तराखंड को छोड़ देना, यदि मुझे रैली करनी पड़ गई तो जहां मिलोगे, वहां काटूंगा." इस बयान के बाद देशभर में लोगों ने लाल बाबा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. अल्मोड़ा कोतवाली में लाल बाबा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. 

अल्मोड़ा के SSP ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि रविवार (22 फरवरी) को अल्मोड़ा क्षेत्र में एक सार्वजनिक सभा के दौरान लाल बाब द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला सामने आया था. SSP ने बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद इसे गंभीरता से लेते हुए उसी दिन यानी 22 फरवरी को लाल बाबा के खिलाफ उचित धाराओं में शिकायत दर्ज की गई और इस प्रकरण की विधिवत विवेचना भी चल रही है. उन्होंने बताया कि इस मामले में नियमानुसार आगे कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना या अफवाह साझा न करें. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है और भ्रामक सूचना फैलाने पर कार्रवाई की जाएगी.  

गौरतलब है कि बीते 22 फरवरी को अल्मोड़ा में माँ नंदा हिंदू सम्मेलन समिति द्वारा "भव्य हिंदू सम्मेलन" के नाम से एक सभा का आयोजन कराया गया. इस आयोजन में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने लाल बाबा को नफरती बयान देने से नहीं रोका. हैरानी की बात यह भी है कि जब लाल बाब मुसलमानों के लिए घृणित भाषा का इस्तेमाल कर रहा था और उनके जननांग को काटने की बात कही जा रही थी, तब सामने बैठी भीड़ तालियां बजा रही थी. 

