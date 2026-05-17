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बजरंग दल का शोरूम में धावा, मुस्लिम कर्मचारियों पर लगाए आरोप, नेमप्लेट पर लिखा "जिहादी"

Bajrang Dal Misbehaves with Muslim Workers: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक बार फिर दक्षिणपंथी संगठनों का हंगामा देखने को मिला, जब मशहूर जूते के शोरूम में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम कर्मचारियों पर हिंदू ग्राहकों को परेशान करने का आरोप लगाते हुए बदसलूकी की. इतना ही नहीं कर्मचारियों के नेमप्लेट पर "जिहादी" लिखकर अपमानित किया. 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: May 17, 2026, 10:06 PM IST

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मुस्लिम कर्मचारियों के नेम प्लेट पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लिखा जिहादी (X@@zoo_bear)
मुस्लिम कर्मचारियों के नेम प्लेट पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लिखा जिहादी (X@@zoo_bear)

Uttarakhand News Today in Hindi: देश के अलग-अलग हिस्सों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और मजहब के आधार पर भेदभाव की घटनाएं आम बात हो गई हैं. कहीं नाम देखकर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है तो कहीं मजहब के आधार पर शक और आरोप लगाकर सार्वजनिक रूप से बेइज्जत किया जा रहा है. इसी बीच उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से एक और ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सामाजिक सौहार्द और कानून व्यवस्था को लेकर नई बहस छेड़ दी है.

देहरादून के राजपुर रोड स्थित एक मशहूर जूते के शोरूम में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब बजरंग दल से जुड़े कार्यकर्ताओं का एक ग्रुप अचानक वहां पहुंच गया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ता सीधे शोरूम के अंदर घुस गए और वहां मौजूद मुस्लिम कर्मचारियों के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी. इस दौरान माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि वहां खरीदारी कर रहे लोगों में भी डर फैल गया, और वह फौरन बाहर निकल गए.

बताया जा रहा है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दो मुस्लिम कर्मचारियों और प्रबंधकों पर हिंदू ग्राहकों को परेशान करने, सामान चोरी करने और लोगों को धोखा देने के आरोप लगाए. कार्यकर्ताओं का दावा था कि कुछ कर्मचारी अपनी मजहबी पहचान छिपाकर काम कर रहे हैं और नेमप्लेट पर अपने नाम नहीं लिख रहे, ताकि हिंदू ग्राहकों को भ्रमित किया जा सके.

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हालात तब और ज्यादा खराब हो गये, जब कार्यकर्ताओं ने वहां मौजूद मुस्लिम प्रबंधकों की नेमप्लेट पर उनके नाम की जगह "जिहादी" लिख दिया. इस घटना के बाद शोरूम के अंदर काफी देर तक हंगामा चलता रहा. वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग कर्मचारियों के साथ तीखी बहस कर रहे हैं और लगातार नारे लगा रहे हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ कर्मचारियों ने पहले हिंदू संगठन के लोगों से शिकायत की थी. आरोप लगाया गया कि शोरूम के प्रबंधक कर्मचारियों पर चोरी के झूठे आरोप लगाते हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं और वेतन में कटौती करते हैं. इसके अलावा कर्मचारियों से जबरन अतिरिक्त काम करवाने और उसका मुनासिब पेमेंट नहीं देने की बातें भी सामने आईं.

इन्हीं आरोपों के आधार पर बजरंग दल के कार्यकर्ता एक स्थानीय नेता के नेतृत्व में शोरूम पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया. संगठन के लोगों का कहना है कि उन्होंने पहले प्रशासन से शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसी वजह से उन्होंने खुद मौके पर जाकर विरोध जताया.

घटना के दौरान किसी ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि हिंदूवादी संगठन के लोग शोरूम के अंदर मौजूद कर्मचारियों के साथ बहस कर रहे हैं और उनके बदसलूकी की. 

वहीं, पुलिस का कहना है कि अब तक किसी भी पक्ष की तरफ से कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अगर शिकायत मिलती है तो पूरे मामले की जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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