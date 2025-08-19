झाड़ फूंक करने वाला फकीर कर रहा था महिलाओं का शारीरिक शोषण; पुलिस ने धर दबोचा

Uttrakhand News: उत्तराखण्ड में मस्जिद, मजार और मदरसे को अवैध बताकर बुलडोजर कार्रवाई करने के बाद अब कथित पीर फकीरों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो गई है. उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमि के तहत कथित मुस्लिम पीर-फकीरों की पहचान की जा रही है. इस दौरान फ्रॉड फकीरों पर सख्त कर्रवाई की जा रही है.

उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में भाजपा की सरकार है. यहां ऑपरेशन कालनेमि चलाया जा रहा है. इस ऑपरेशन का असर सबसे ज्यादा ऊधम सिंह नगर में देखने को मिल रहा है. ऊधम सिंह नगर में इसी ऑपरेशन के तहत कार्रवाई की गई. इस जिले में लगभग 150 ढोंगी पीर फकीरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गयी है.

मुस्लिम पहचान छिपाने का है इल्जाम?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ऊधम सिंह नगर जिले के बाजपुर कोतवाली में प्रशासन ने एक ऐसी ही कार्रवाई को अंजाम दिया है. यहां ऑपरेशन कालनेमि के तहत पकडे़ गए एक ढोंगी बाबा जिनका नाम महमूद है, लेकिन वह कथित तौर पर खुद को हिन्दू बता कर झाड़ फूंक करने और इलाज करने का काम कर रहा था. फकीर महमूद पर इल्जाम है कि वह झाड़ फूंक और इलाज के बहाने हिंदू युवतियों का शारीरिक और मानसिक शोषण करता था.

उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश तक फैला है फकीर महमूद का नेटवर्क

बाजपुर कोतवाली की पुलिस ने मुल्जिम फकीर महमूद को गिरफ्तार कर लिया है. इसके साथ ही उनके खिलाफ पोस्को एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है. मुल्जिम फकीर महमूद सिर्फ उत्तराखंड में ही झाड़ फूंक का काम नहीं करता था बल्कि, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, बरेली, मुरादाबाद में भी इसने अपना नेटवर्क फैला रखा था. बता दें कि बाजपुर कोतवाली पुलिस ने जिस फकीर महमूद को गिरफ्तार किया है, वह कनोरा गांव का रहने वाला है.

दो बहनों के साथ छेड़छाड़ का है इल्जाम!

इस तांत्रिक के काले कारनामों का खुलासा तब हुआ जब बाजपुर के दोराहा क्षेत्र में रहने वाली दो बहनों का इलाज कराने के लिए इस फकीर (तांत्रिक) के पास ले जाया गया. जहाँ यह फकीर (तांत्रिक) दोनों बहनों को अलग अलग कमरे में ले गया और वहाँ उसने दोनों बहनों के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ शुरू कर दी. दोनों बहनों ने इसकी जानकारी परिजनों को दी जिसके बाद परिजनों ने फकीर महमूद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया.

SSP मणिकांत मिश्रा ने क्या कहा?

एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ऑपरेशन कालनेमि में ऊधम सिंह नगर में अब तक 150 ढोंगी फकीरों को जेल भेज दिया है और अब एक और ढोंगी फकीर महमूद को जेल भेज दिया गया है.