धामी सरकार का बुलडोजर हुआ बेकाबू! उधम सिंह नगर में मस्जिद और 3 मजारों को ढहाया

Uttarakhand News: कहा जाता है कि जब बुलडोजर चलता है तो सिर्फ दीवारें नहीं गिरतीं, कई लोगों की उम्मीदें और सपने भी मिट्टी में मिल जाते हैं. उत्तराखंड में भी कमोबेश यही देखने को मिल रहा है. मुस्लिम बाहुल्य इलाकों के साथ उनके इबादगाहों, मदरसों, ईदगाह और मजारों को लगातार अवैध करार देकर गिराया जा रहा है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) की अगुवाई वाली धामी सरकार के जरिये उत्तराखंड में इन दिनों चल रही कार्रवाई को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं.

बुलडोजर कार्रवाई उत्तराखंड में रुकने का नाम ले रहा है. यह नजारा शनिवार (18 अप्रैल) को उधम सिंह नगर जिले के गूलरभोज दिनेशपुर इलाके में भी देखने को मिला. प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक और मजारों को हटवा दिया. उधम सिंह नगर जिला प्रशासन ने दावा किया कि यह धार्मिक स्थाल सिंचाई विभाग की जमीन पर बने हुए थे. अचानक हुई इस कार्रवाई की वजह से अल्पसंख्यक समुदया के लोग डर सताने लगा है.

एक मस्जिद और दो मजारों पर डिमोलिशन कार्रवाई के दौरान इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहा है, जिससे किसी आपात स्थिति से निपटा जा सके. अधिकारियों के मुताबिक, यह जमीन सिंचाई विभाग की थी, जिस पर अवैध कब्जा करके धार्मिक संरचनाएं बनाई गई थी. करीब तीन महीने पहले प्रशासन ने सर्वे के बाद संबंधित लोगों को नोटिस जारी किया था.

Add Zee News as a Preferred Source

अधिकारियों के मुताबिक, जमीन के स्वामित्व और निर्माण से जुड़े दस्तावेज मांगे गए थे, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि कब्जा करने वाले लोग कोई ठोस दस्तावेज पेश नहीं कर सके. इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई का फैसला लिया और शनिवार सुबह तीनों धार्मिक स्थलों को ध्वस्त कर दिया. इसके साथ ही सिंचाई विभाग ने जमीन पर दोबारा कब्जा ले लिया.

इसी क्षेत्र के ठंडा नाला इलाके में भी अवैध कब्जा करके रहने वाले लोगों को पहले नोटिस दिया गया था. इन लोगों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन हाई कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नोटिस पर रोक लगा दी. अधिकारियों ने साफ किया कि जिन धार्मिक ढांचों को हटाया गया, उनके मामले में अदालत से कोई रोक नहीं थी, इसलिए कार्रवाई की गई.

बता दें, उत्तराखंड में पिछले कुछ महीनों से चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर लगातार विवाद सामने आ रहा है. खासकर मस्जिद, मजार, ईदगाह और मदरसों को लेकर लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर 1 जनवरी 2026 से 19 अप्रैल 2026 तक कितनी धार्मिक जगहों पर कार्रवाई हुई है. लेकिन जब इस पूरे मुद्दे को ध्यान से देखा गया, तो एक अलग ही तस्वीर सामने आई.

जनवरी 2026 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया था कि राज्य में साल 2023 से चल रहे अभियान के तहत करीब 573 से 600 अवैध मजारों को हटाया गया है और लगभग 10 से 11 हजार एकड़ सरकारी जमीन खाली कराई गई है. अगर इस साल की घटनाओं पर नजर डालें, तो जनवरी 2026 में देहरादून के घंटाघर के पास एक अवैध मजार को हटाया गया था. इसी तरह हरिद्वार के पीरन कलियर और रुड़की इलाके में भी एक-दो मजारों पर कार्रवाई की खबरें सामने आईं.