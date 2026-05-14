Uttarakhand: मस्जिद की आलीशान मीनार पर मंडराया खतरा, हरिद्वार प्रशासन ने दिया ये आदेश

Uttarakhand News in Hindi: उत्तराखंड में इन दिनों मुसलमान और उनके धार्मिक स्थल चर्चा के केंद्र में हैं. हालिया कुछ दिनों राज्य के कई जिलों में मुसलमानों को उनके मजहब की वजह से निशाना बनाया जा रहा है. साथ राज्य की धामी सरकार भी लगातार मस्जिद, मदरसे, ईदगाह और मजारों को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए हैं.

पहाड़ी राज्य के हरिद्वार जिले में बुधवार (13 मई) को कई मदरसों पर कार्रवाई से हड़कंप मच गया. मदरसों के बाद जिले के सुल्तानपुर इलाके की एक मस्जिद भी प्रशासनिक कार्रवाई की जद में आ गई है. मस्जिद में दोबारा निर्माण शुरू होने की खबर मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और पूरे मामले का निरीक्षण किया.

मिली जानकारी के मुताबिक, सुल्तानपुर क्षेत्र में मौजूद मस्जिद में निर्माण कार्य होने की सूचना प्रशासन को मिली थी. इसके बाद लक्सर के उपजिलाधिकारी अनिल शुक्ला और क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने मस्जिद परिसर का निरीक्षण कर हालात का जायजा लिया.

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जांच के दौरान प्रशासन ने साफ किया कि जिस मीनार को पहले सील किया गया था, उस पर कोई नया निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है. अधिकारियों के मुताबिक, मस्जिद परिसर में सिर्फ फर्श की घिसाई और मरम्मत का काम चल रहा था. प्रशासन का कहना है कि फिलहाल वहां किसी तरह का नया ढांचा खड़ा नहीं किया जा रहा.

उपजिलाधिकारी अनिल शुक्ला ने बताया कि मस्जिद कमेटी की ओर से प्रशासन को भरोसा दिया गया है कि पहले जिन बातों पर आपत्ति जताई गई थी, उन्हें नियमों के मुताबिक ठीक कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि मस्जिद की मीनार की ऊंचाई भी निर्धारित मानकों के मुताबिक कम कराई जाएगी.

दरअसल, पिछले साल इस मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा हुआ था. शिकायत मिली थी कि मस्जिद की मीनार तय मानकों से ज्यादा ऊंची बनाई जा रही है. इसके बाद प्रशासन ने निर्माण काम रुकवा दिया था और मीनार को सील कर दिया था. अब एक बार फिर निर्माण की सूचना मिलने के बाद प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंच गया ताकि यथा स्थिति स्पष्ट की जा सके.

मस्जिद कमेटी के सदस्य कमरुद्दीन ने भी प्रशासन को भरोसा दिलाया कि वह नियमों का पालन करेंगे. साथ ही जो भी जरूरी बदलाव होंगे, उन्हें तय प्रक्रिया के तहत पूरा किया जाएगा. फिलहाल प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले पर लगातार नजर रखी जा रही है. अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर नियमों का उल्लंघन पाया गया तो आगे भी जरूरी कार्रवाई की जाएगी.

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