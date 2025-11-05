क्या मदरसे हैं आतंक की फैक्ट्री, Uttarakhand के CM Dhami के बयान पर बवाल?

Uttarakhand Madarsa: उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का मदरसा को लेकर बयान आया है, जिसपर काफी बवाल होता दिख रहा है. उन्होंने कहा है कि उन्हें मदरसा शब्द से दिक्कत नहीं है, लेकिन वह आतंक की फैक्ट्री हरगिज़ नहीं चलने देंगे.
Trending Photos
Uttarakhand Madarsa: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के एक बयान के बाद काफी बवाल हो गया है. दरअसल, उन्होंने मदरसा बंद कराने को लेकर कहा है कि उन्हें इस शब्द से आपत्ति नहीं है, लेकिन वह आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले संस्थान को नहीं बख्शेंगे. उनके इस बयान पर लोग आपत्ति ज़ाहिर कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि क्या मदरसा आतंक की फैक्ट्री होते हैं?
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि वह रियासत की रिवायत और डेमोग्राफी के लिए बड़े फैसले लेने जारी रखेंगे. राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के खास मौके पर आयोजित विधानसभा में स्पेशल सेशन के दूसरे दिन उन्होंने राज्य के 25 साल के सफर का ब्योरा पेश किया.
हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक धामी ने अपने फैसलों का ज़िक्र करते हुए कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि मुझे मदरसा शब्द से आपत्ति है, लेकिन ऐसा नहीं है, जिस भी संस्थान में देश के खिलाफ एक्टिविटीज होंगी और आतंक की फैक्ट्री चलेगी, मुझे हर उस संस्थान से आपत्ति है. उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार ऐसी किसी भी एक्टिविटी को बर्दाश्त नहीं करेगी.
बता दें, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सरकार संभालने के बाद से ही राज्य में अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन लिया था. जिसकी वजह से राज्य में कई मदरसे बंद हुए और कई के खिलाफ सख्त एक्शन लिए गए. इसके बाद से ही उन पर सवाल उठते आ रहे हैं कि वह एक समुदाय को निशाना बना रहे हैं. मदरसों के साथ ही कई अवैध मज़ारों के खिलाफ भी एक्शन लिए गए और उन्हें तोड़ा गया. हाल ही में देहरादून के दून अस्पताल में बने मज़ार को हटाया गया था. उनके इन फैसलों का कई मुस्लिम तंजीमों ने विरोध किया था.