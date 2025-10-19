उत्तराखंड में सरकार के निशाने पर मुसलमान; सार्वजनिक मंच से CM धामी का कबूलनामा!

Pushkar Singh Dhami Controversial Statement: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फिर दिया विवादित बयान. धामी ने दावा किया कि राज्य में 9,000 एकड़ जमीन 'लैंड जिहादियों' से वापस ली गई है और 250 मदरसे सील किए गए हैं. इतना ही नहीं पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में मदरसा बोर्ड खत्म करने और विवादित UCC कानून लागू करने को अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धि के रुप में पेश किया.
Trending Photos
Uttarakhand News Today: उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की अगुवाई वाली पुष्कर सिंह धामी सरकार अक्सर मुस्लिम विरोधी बयानों और नीतियों के लिए सुर्खियों में रहती है. पहाड़ी राज्य में लगातार मुसलमानों के धार्मिक स्थलों और मदरसों को महज छोटी सी शिकायत पर हटाया जा रहा है, जबकि कई जगहों पर उनके साथ हिंसा और मारपीट की जाती है. आरोपियों को अक्सर सत्तारूढ़ पार्टी के नेता स्वागत करते हुए दिखाई पड़ते हैं.
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पु्ष्कर सिंह धामी भी मुसलमानों पर लगातार सार्वजनिक मंचों से विवादित टिप्पणी करते रहे हैं. वहीं, अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार (18 अक्टूबर) को दावा किया कि राज्य में 'लैंड जिहादियों' से 9,000 एकड़ से ज्यादा जमीन वापस ली गई है. उन्होंने कहा कि अब कोई भी शख्स हरी चादर बिछाकर सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं कर सकेगा.
रुड़की में बीजेपी के नए कार्यालय के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि "उन्होंने ठान लिया है कि उत्तराखंड की जनसांख्यिकी (डेमोग्राफी) नहीं बदलने दी जाएगी." समुदाय विशेष को टार्गेट करते हुए धामी ने बताया कि "उनकी सरकार ने सख्त धर्मांतरण विरोधी और दंगा विरोधी कानून बनाए हैं और लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है."
अपने संबोधन के दौरान विवादित बयान देते हुए पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया कि "अब तक 9,000 एकड़ से ज्यादा जमीन लैंड जिहादियों से खाली कराई जा चुकी है, कथित तौर पर 250 अवैध मदरसों को सील किया गया है और 500 से ज्यादा कथित अवैध ढांचे तोड़े गए हैं. इस पर काम लगातार जारी है." धामी ने कहा, "अब कोई भी जिहादी सरकारी जमीन पर हरी, नीली, पीली या लाल चादर डालकर कब्जा नहीं कर पाएगा."
धामी ने बताया कि राज्य सरकार ने 'ऑपरेशन कालनेमी' के तहत उन लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की है जो अपनी असली पहचान छिपाकर हिंदू संत या साधु बनकर सनातन धर्म की बदनामी करते हैं.
उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म करने पर अपनी सरकार की पीठ थपथपाते हुए धामी ने बड़ा बयान दिया. पुष्कर सिंह धामी ने कहा, "हाल ही में हमारी सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम के तहत राज्य में मदरसा बोर्ड को खत्म करने का फैसला लिया है." धामी के मुताबिक, " जब यह कानून लागू होगा, तब 1 जुलाई 2026 से राज्य में मदरसा बोर्ड खत्म कर दिया जाएगा और सभी मदरसों में राज्य शिक्षा बोर्ड का सिलेबस लागू किया जाएगा."
इस साल की शुरुआत में उत्तराखंड विवादित यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने वाला पहला राज्य बन गया. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इसे किसी विशेष समुदाय को निशाना बनाने के लिए नहीं लाया गया है बल्कि सभी नागरिकों के बीच समानता सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है.
मुस्लिम माइनॉरिटी की ऐसी ही खबरों के लिए विजिट करें https://zeenews.india.com/hindi/zeesalaam