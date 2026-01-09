Advertisement
Uttarakhand News: देहरादून में एक और दरगाह पर चला बुलडोजर, जानें पूरा मामला

Dehradun Dargah Demolition: उत्तराखंड के देहरादून में प्रशासन ने कथित सरकारी जमीन पर बने एक अवैध धार्मिक स्थल को बुलडोजर से गिरा दिया. MDDA ने पहले दस्तावेजों की मांग करते हुए नोटिस जारी किया था, लेकिन तय समय में कागजात नहीं दिए जाने पर कार्रवाई की गई.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 09, 2026, 11:50 AM IST

Uttarakhand News: उत्तराखंड में कथित अवैध मस्जिदों और दरगाहों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है. इस बीच 8 जनवरी की रात को प्रशासन ने देहरादून में एच.एन. बहुगुणा कॉम्प्लेक्स के पास डिस्पेंसरी रोड पर बने एक अवैध धार्मिक ढांचे को गिरा दिया. प्रशासन के मुताबिक, यह धार्मिक ढांचा काफी समय से सरकारी जमीन पर बना हुआ था. 

दरअसल, मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दरगाह के मैनेजरों को एक नोटिस जारी कर उनसे दरगाह से जुड़े ज़मीन के दस्तावेज़ और एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जारी किए गए मालिकाना हक के कागज़ात जमा करने को कहा था. दरगाह के मैनेजर तय समय में दस्तावेज़ जमा नहीं कर पाए, जिसके बाद MDDA ने अवैध ढांचे को गिरा दिया.

प्रशासन ने क्या कहा?
प्रशासन का कहना है कि इन ढांचों को हटाने से पहले नोटिस जारी करने, सुनवाई करने और दस्तावेज़ों की जांच करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है. जहां जरूरी दस्तावेज पेश किए जाते हैं, वहां कोई कार्रवाई नहीं की जाती. हालांकि, जिन मामलों में ज़मीन के दस्तावेज पेश नहीं किए जा सकते या जमीन सरकारी संपत्ति पाई जाती है, वहां कानून के मुताबिक तोड़फोड़ की जाती है.

इससे पहले भी धार्मिक स्थल को बनाया गया है टारगेट
इससे पहले भी कई धार्मिक स्थलों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की गई थी. पिछले एक साल में राज्य के अलग-अलग जिलों में कथित तौर पर अवैध धार्मिक ढांचों और दूसरे अतिक्रमणों को हटाया गया है. सरकारी आंकड़ों और प्रशासनिक बयानों के मुताबिक, इन कार्रवाइयों से हजारों वर्ग मीटर सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है. पिछले महीने ही देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल जैसे जिलों में कई अवैध धार्मिक स्थलों और ढांचों को गिराया गया था.

हिंदू संगठन के लोग कई मस्जिदों को बता रहे हैं मंदिर
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश और बीजेपी शासित कई दूसरे राज्यों में कथित अवैध धार्मिक ढांचों, मस्जिदों, कब्रिस्तानों और मदरसों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई जारी है. हिंदू संगठन बहुत हंगामा कर रहे हैं, उनका दावा है कि संभल मस्जिद समेत कई मस्जिदें असल में मंदिर हैं. वे तो यह भी दावा कर रहे हैं कि राजस्थान में अजमेर शरीफ दरगाह एक मंदिर है और सर्वे की मांग कर रहे हैं. हिंदू संगठन के लोग यह भी दावा करते हैं कि ताजमहल एक मंदिर है.

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

