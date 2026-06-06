प्रशासन ने कार्रवाई से करीब एक महीने पहले संबंधित पक्ष को नोटिस जारी किया था. नोटिस में अवैध निर्माण को स्वयं हटाने के लिए समय दिया गया था, लेकिन निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्माण नहीं हटाया गया. इसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी. नगर मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी आशीष चौहान के निर्देश पर सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने का अभियान लगातार चलाया जा रहा है. इसी अभियान के तहत नगर निगम, सिंचाई विभाग और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने देर रात कार्रवाई को अंजाम दिया. कार्रवाई के दौरान इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके. प्रशासन का कहना है कि पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से पूरी की गई.