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देहरादून की वीआईपी कॉलोनी में मजार पर बुलडोजर, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात

Dehradun Bulldozer Action: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की वीआईपी यमुना कॉलोनी में प्रशासन ने कथित अवैध मजार पर बुलडोजर कार्रवाई की. सरकारी जमीन पर कब्जे की शिकायत और जांच में अतिक्रमण की पुष्टि के बाद यह कदम उठाया गया. कार्रवाई के दौरान इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहा और प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आया.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 06, 2026, 09:57 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 09:57 AM IST
देहरादून की वीआईपी कॉलोनी में मजार पर बुलडोजर, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात
Image Credit: प्रतीकात्म फोटो

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मौजूदा वक्त में Zee Media में Sub Editor के पद पर कार्यरत हैं. 

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