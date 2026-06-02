UK News: देहरादून में जामा मस्जिद सील होते ही हिंदू कार्यकर्ताओं ने किया हवन, वीडियो वायरल

Uttarakhand News: उत्तराखंड के देहरादून के थानो इलाके में जामा मस्जिद को प्रशासन ने सील कर दिया. यह कार्रवाई 1 जून को हुई. इससे पहले एक हिंदूवादी संगठन के नेता ने खुले तौर पर कहा था कि मंदिर के पास मस्जिद नहीं रह सकती. उन्होंने मस्जिद को “अवैध कब्जा” बताते हुए 1 जून तक खाली करने की चेतावनी दी थी. मुस्लिम पक्ष का कहना है कि कोर्ट का आदेश सिर्फ इमारत के एक हिस्से को लेकर था, लेकिन प्रशासन ने पूरी मस्जिद को ही सील कर दिया. मुस्लिम समुदाय का इल्जाम है कि उन्हें अपनी बात रखने और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने का पर्याप्त मौका नहीं दिया गया. इसके बाद हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने वहां हवन भी किया. इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है.

मस्जिद सील होने के बाद कुछ हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने मस्जिद सील होने के बाद वहां “हवन” किया और “मस्जिद स्वाहा” जैसे नारे लगाए. इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए. स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ समय से छोटे शहरों और गांवों तक सांप्रदायिक राजनीति और नफरत का माहौल फैलाया जा रहा है. आरोप लगाए जा रहे हैं कि कुछ संगठनों द्वारा मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाकर माहौल को जानबूझकर गर्म किया जा रहा है.

उत्तराखंड: हिंदूवादी संगठन के नेता की मांग पर प्रशासन ने मस्जिद को किया सील! मस्जिद "स्वाहा" होने पर हवन किया गया! Add Zee News as a Preferred Source थानो, देहरादून में 1 जून को प्रशासन ने जामा मस्जिद को सील कर दी! एक हिंदूवादी नेता ने चेतावनी दी थी कि मंदिर के पास मस्जिद नहीं हो सकती और आरोप लगाया था कि मस्जिद… pic.twitter.com/nebh7k5fUq — Muslim Spaces (@MuslimSpaces) June 2, 2026

मुस्लिम समुदाय का बड़ा आरोप

मुस्लिम प्रतिनिधियों ने प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कोई कानूनी विवाद था तो उसे अदालत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए था, लेकिन जिस तरह पूरी मस्जिद को सील किया गया और उसके बाद जश्न जैसा माहौल बनाया गया, उससे समुदाय में डर और असुरक्षा की भावना बढ़ी है. दूसरी ओर हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि प्रशासन ने कानून के अनुसार कार्रवाई की है और सरकारी जमीन या अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. उनका दावा है कि मंदिर के आसपास किसी भी “अवैध निर्माण” को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

मस्जिदों को बनाया जा रहा है निशाना

गौरतलब है कि यूपी और कई राज्यों में मस्जिदों को लेकर विवाद लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है. संजौली मस्जिद विवाद के बाद कई जगहों पर मस्जिदों और मुस्लिम समुदाय को लेकर तनाव का माहौल बना हुआ है. खासकर उत्तराखंड में कई मस्जिदों को निशाना बनाए जाने के आरोप लग रहे हैं. स्थानीय मुस्लिम समुदाय का कहना है कि गांवों और कस्बों तक उनके खिलाफ नफरत फैल रही है. वहीं हिंदू संगठनों का दावा है कि वे अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रहे हैं.