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UK News: देहरादून में जामा मस्जिद सील होते ही हिंदू कार्यकर्ताओं ने किया हवन, वीडियो वायरल

Dehradun Jama Masjid News: देहरादून के थानो इलाके में जामा मस्जिद सील होने के बाद कुछ हिंदू कार्यकर्ताओं ने हवन कर जश्न मनाया. इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिसके बाद इलाके में तनाव और बहस का माहौल बन गया.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Jun 02, 2026, 01:57 PM IST

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UK News: देहरादून में जामा मस्जिद सील होते ही हिंदू कार्यकर्ताओं ने किया हवन, वीडियो वायरल

Uttarakhand News: उत्तराखंड के देहरादून के थानो इलाके में जामा मस्जिद को प्रशासन ने सील कर दिया. यह कार्रवाई 1 जून को हुई. इससे पहले एक हिंदूवादी संगठन के नेता ने खुले तौर पर कहा था कि मंदिर के पास मस्जिद नहीं रह सकती. उन्होंने मस्जिद को “अवैध कब्जा” बताते हुए 1 जून तक खाली करने की चेतावनी दी थी. मुस्लिम पक्ष का कहना है कि कोर्ट का आदेश सिर्फ इमारत के एक हिस्से को लेकर था, लेकिन प्रशासन ने पूरी मस्जिद को ही सील कर दिया. मुस्लिम समुदाय का इल्जाम है कि उन्हें अपनी बात रखने और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने का पर्याप्त मौका नहीं दिया गया. इसके बाद हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने वहां हवन भी किया. इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है.

मस्जिद सील होने के बाद कुछ हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने मस्जिद सील होने के बाद वहां “हवन” किया और “मस्जिद स्वाहा” जैसे नारे लगाए. इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए. स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ समय से छोटे शहरों और गांवों तक सांप्रदायिक राजनीति और नफरत का माहौल फैलाया जा रहा है. आरोप लगाए जा रहे हैं कि कुछ संगठनों द्वारा मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाकर माहौल को जानबूझकर गर्म किया जा रहा है.

मुस्लिम समुदाय का बड़ा आरोप
मुस्लिम प्रतिनिधियों ने प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कोई कानूनी विवाद था तो उसे अदालत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए था, लेकिन जिस तरह पूरी मस्जिद को सील किया गया और उसके बाद जश्न जैसा माहौल बनाया गया, उससे समुदाय में डर और असुरक्षा की भावना बढ़ी है. दूसरी ओर हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि प्रशासन ने कानून के अनुसार कार्रवाई की है और सरकारी जमीन या अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. उनका दावा है कि मंदिर के आसपास किसी भी “अवैध निर्माण” को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

मस्जिदों को बनाया जा रहा है निशाना
गौरतलब है कि यूपी और कई राज्यों में मस्जिदों को लेकर विवाद लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है. संजौली मस्जिद विवाद के बाद कई जगहों पर मस्जिदों और मुस्लिम समुदाय को लेकर तनाव का माहौल बना हुआ है. खासकर उत्तराखंड में कई मस्जिदों को निशाना बनाए जाने के आरोप लग रहे हैं. स्थानीय मुस्लिम समुदाय का कहना है कि गांवों और कस्बों तक उनके खिलाफ नफरत फैल रही है. वहीं हिंदू संगठनों का दावा है कि वे अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रहे हैं.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। छा...और पढ़ें

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