/Uttarakhand News: BJP कार्यकर्ता की मौत से भड़का गांव, आरोपी का घर जला; फिर चला बुलडोजर

Uttarakhand News: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के सहसपुर इलाके के बैरागीवाला गांव में पानी को विवाद हुआ था. इस विवाद में एक बीजेपी का कार्यकर्ता की मौत हो गई थी. इस घटना के बाद इलाके में तनाव है.गुस्साए लोगों ने आज आरोपी के घर पर हमला किया. भीड़ ने आरोपी के घर में आग लगा दी और प्रशासन ने बुलडोजर का इस्तेमाल करके घर गिरा दिया. इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी मुस्लिम पक्ष से हैं. गांव में सरकारी ट्यूबवेल से पानी लेने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया. इस हिंसक झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई दूसरे लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया और बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए.