/Uttarakhand News: BJP कार्यकर्ता की मौत से भड़का गांव, आरोपी का घर जला; फिर चला बुलडोजर

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Uttarakhand News: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के सहसपुर इलाके के बैरागीवाला गांव में पानी को विवाद हुआ था. इस विवाद में एक बीजेपी का कार्यकर्ता की मौत हो गई थी. इस घटना के बाद इलाके में तनाव है.गुस्साए लोगों ने आज आरोपी के घर पर हमला किया. भीड़ ने आरोपी के घर में आग लगा दी और प्रशासन ने बुलडोजर का इस्तेमाल करके घर गिरा दिया. इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी मुस्लिम पक्ष से हैं. गांव में सरकारी ट्यूबवेल से पानी लेने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया. इस हिंसक झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई दूसरे लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया और बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए.
पुलिस के मुताबिक, शनिवार को गांव में सरकारी ट्यूबवेल से पानी लेने को लेकर विनोद, राजेश और अशोक का पूर्व प्रधान इस्तिपाक के भतीजे इम्तियाज से विवाद हो गया था. पहले दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, लेकिन कुछ ही देर में मामला हिंसक हो गया. आरोप है कि विवाद के बाद रज्जाक, अमन, यूनूस, अनीस समेत 20 से 25 लोग मौके पर पहुंचे और धारदार हथियारों और हथौड़ों से हमला कर दिया. हमले में विनोद गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस घटना में परिवार के तीन अन्य सदस्य भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है.
बीती देहरादून के एक गांव में खेत मे पानी और पैसे के विवाद ने झगड़े का रूप ले लिया। इस झगड़े में विनोद कश्यप नामी एक शख्स की हत्या हो गई। हत्या का आरोप इम्तियाज़ पर है। सुबह होते ही आरोपी के घर पर बुलडोज़र चला दिया गया। गांव में सांप्रदायिक तनाव बना हुआ है। pic.twitter.com/G5fMVUx4PT
— Wasim Akram Tyagi (@WasimAkramTyagi) June 14, 2026
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रण में लेने का प्रयास शुरू किया. विनोद की मौत की खबर फैलते ही इलाके में भारी आक्रोश फैल गया. स्थानीय लोगों के साथ-साथ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर आए. प्रदर्शनकारियों ने गांव की गलियों से लेकर प्रेमनगर-पांवटा के बीच पुराने हाईवे पर जाम लगा दिया. इसके कारण यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं.
प्रदर्शन के दौरान माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया. पुलिस के लिए गुस्साए लोगों को शांत कराना बड़ी चुनौती बन गया. कई बार प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई. हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस की समझाइश के बाद स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हुई. स्थिति बिगड़ती देख जिले के सीनियर अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया. पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन नामजद आरोपियों समेत 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है.
Major law and order issue in Dehradun, Uttarakhand following murder of a local BJP leader Vinod Kashyap who was killed allegedly by people from rival community community. House of the accused was vandalized and set on fire by the protesters. pic.twitter.com/nDVVyYoF4w
— Piyush Rai (@Benarasiyaa) June 14, 2026