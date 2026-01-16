गंगा सभा का तुगलकी फरमान; हरकी पैड़ी में गैर हिंदुओं की एंट्री पर लगाया बैन

Garhwal News: धर्म की पहरेदारी का दावा करने वाले हिंदूवादी संगठनों पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. हर बार आस्था और परंपरा की दुहाई देकर नई सीमाएं खींचने की कोशिशें होती हैं और अब वही तस्वीर हरिद्वार के हरकी पैड़ी में देखने को मिल रही है. यहां लगाए गए कुछ पोस्टरों ने नई बहस छेड़ दी है, जिनमें इलाके को 'अहिंदू प्रवेश निषेध क्षेत्र' बताया गया है.

उत्तराखंड के हरिद्वार में हरकी पैड़ी क्षेत्र में अहिंदुओं (गैर-हिंदुओं) के प्रवेश को लेकर विवाद तेज हो गया है. इस पूरे मामले पर गंगा सभा के रूख से एक बार फिर सांप्रादायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका फैल गई है. गंगा सभा नाम के संगठन के इस रवैया से गैर-हिंदुओं के साथ-साथ टूरिस्ट भी सकते में हैं. इसको लेकर संगठन की तरफ से प्रसिद्ध धार्मिक क्षेत्र हरकी पैड़ी में कई विवादित पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें साफ तौर पर लिखा गया है कि यह इलाका "अहिंदू प्रवेश निषेध क्षेत्र" है.

पशोपेश में गैर हिंदू और टूरिस्ट्स

गंगा सभा नाम के संगठन ने इस विवादित पोस्टर को जारी करने और गैर-हिंदुओं के प्रवेश को क्षेत्र और धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ बताया है. संगठन का कहना है कि यहां आने वाले सभी लोगों के लिए नियमों की जानकारी अनिवार्य है. पोस्टरों के जरिए यह बताया गया है कि हरकी पैड़ी सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि एक धार्मिक स्थल है, जहां आने वालों को यहां की मर्यादा और नियमों का पालन करना जरूरी है.

गंगा सभा का कहना है कि घाटों की मर्यादा और धार्मिक परंपराओं की रक्षा सबसे ऊपर है. गंगा सभा के मुताबिक, हरकी पैड़ी जैसे पवित्र स्थल पर जो भी आता है, उसे वहां की परंपराओं और नियमों का सम्मान करना चाहिए.

विवादित पोस्ट को लेकर गंगा सभा ने क्या कहा?

गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम ने अपने इस विवादित फैसले को जायज ठहराया है. नितिन गौतम ने कहा कि कानून और नियमों को जानना हर नागरिक की जिम्मेदारी है. उन्होंने बताया कि इन पोस्टरों का मकसद किसी को भ्रम में डालना नहीं, बल्कि भ्रम की स्थिति को खत्म करना है. नितिन गौतम के मुताबिक, पोस्टर इसलिए लगाए गए हैं ताकि लोगों को पहले से पता रहे कि यह आस्था से जुड़ा क्षेत्र है और यहां कुछ विशेष नियम लागू हैं.

हरकी पैड़ी क्षेत्र में जैसे ही ये पोस्टर लगाए गए, वैसे ही यह मामला तूल पकड़ने लगा. इस मुद्दे को लेकर अब प्रशासन और श्रद्धालुओं की नजरें भी टिकी हुई हैं. लोग यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इन पोस्टरों का कानूनी आधार क्या है और इन्हें लगाने की इजाजत किसने दी. पोस्टर को लेकर धामी सरकार भी सवालों के घेरे में है. मामूली विवाद पर मुसलमानों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन करने वाली सरकार पर सबकी निगाहें टिकी हैं.

स्थानीय लोगों के साथ यहां आने वाले सभी धर्मों के पर्यटकों ने इसे भेदभाव करार दिया है. फिलहाल इस पूरे मामले पर बहस लगातार तेज होती जा रही है. हरकी पैड़ी क्षेत्र में लगाए गए गैर हिंदुओं के प्रवेश रोक लगाने वाले बैनरों को लेकर अब गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे का बयान भी सामने आया है.

विवादित पोस्टर पर एक्शन से बच रहे हैं गढ़वाल कमिश्नर!

गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने कहा कि उन्हें फिलहाल इन बैनरों की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है. उन्होंने साफ कहा कि अभी तक प्रशासन के स्तर पर उन्हें इस बारे में कोई औपचारिक सूचना नहीं मिली है. हैरान करने वाली बात यह कि विवादित पोस्ट और फैसले पर कमिश्नर ने कहा कि गंगा सभा की बायोलॉजी और उसके प्रावधानों का अध्ययन किया जाएगा. यानी गंगा सभा किन नियमों और प्रावधानों के तहत काम करती है और उसे किस तरह के अधिकार मिले हुए हैं, इस पर पहले गौर किया जाएगा.

गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे का कहना है कि शासन और प्रशासन के स्तर पर विचार-विमर्श के बाद ही इस पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट की जाएगी. यानी अभी इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है और न ही प्रशासन की ओर से कोई साफ निर्देश जारी हुआ है. हरकी पैड़ी पर लगे इन बैनरों को लेकर फिलहाल कमिश्नर मीडिया के सामने सीधा बयान देने से बचते नजर आए. उन्होंने किसी भी तरह की जल्दबाजी में टिप्पणी करने से इनकार किया और कहा कि पहले पूरे मामले को समझना जरूरी है.

