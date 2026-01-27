गंगोत्री धाम में गैर-हिंदुओं की एंट्री बैन पर बवाल, मदनी और मुस्लिम सांसद की तीखी प्रतिक्रिया

Imran Masood on Gangotri Dham Entry Ban: उत्तराखंड की गंगोत्री मंदिर समिति ने सर्वसम्मति से गंगोत्री धाम में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने का फैसला किया है, जिससे काफी विवाद खड़ा हो गया है. जमीयत चीफ अरशद मदनी और शहारनपुर सांसद इमरान मसूद ने बड़ी बात की कही है.
Non-Hindus Entry Ban on Gangotri Dham: उत्तराखंड में गंगोत्री धाम में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर बैन लगा दिया गया है. यह फैसला श्री गंगोत्री मंदिर समिति की मीटिंग में सर्वसम्मति से लिया गया. मंदिर कमेटी के इस फैसले पर बवाल मच गया है. नेताओं और मुस्लिम संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. इसी कड़ी जमीयत प्रमुख अरशद मदनी और सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद ने इस फैसले को भेदभावपूर्ण और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ बताया है.
धार्मिक स्थलों पर गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर बैन के बारे में जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने कहा, "उन्हें लगता है कि देश उनका है और वे जनता को किसी भी दिशा में ले जा सकते हैं, लेकिन समय बदल गया है. यह अच्छी बात है कि लोग प्यार और भाईचारे के साथ रहते हैं और यही जमीयत उलेमा-ए-हिंद सिखाता है." उन्होंने यह भी कहा, "यह सिर्फ केदारनाथ में नहीं हो रहा है. असम में पूरी कॉलोनियों को तोड़ा जा रहा है और लाखों मुसलमानों को बांग्लादेशी बताया जा रहा है."
कांग्रेस सांसद ने कही बड़ी बात
वहीं, गंगोत्री धाम विवाद पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, "इन्होंने अजीब स्थिति बना दी है. अगर आप नागरिक हैं, तो अपनी नागरिकता साबित करें. क्या सरकार कुछ साबित करेगी या नहीं? संविधान ने हमें धार्मिक आज़ादी दी है. अब वे शंकराचार्य को नोटिस भेजकर पूछेंगे कि क्या वे शंकराचार्य हैं या नहीं. आज आप शंकराचार्य के पद पर सवाल उठा रहे हैं. कल आप किसी और की पहचान से इनकार करेंगे. अब इन्होंने हिंदुओं पर भी सवाल उठाना शुरू कर दिया है, पूछ रहे हैं कि क्या वे हिंदू हैं या नहीं. कोई कैसे साबित करेगा कि वह हिंदू है? क्या यह बहुत अजीब सवाल नहीं है?"
क्या है पूरा मामला
दरअसल, 25 जनवरी को श्री गंगोत्री मंदिर समिति की एक मीटिंग में लिए गए सर्वसम्मत फैसले के बाद उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई. श्री गंगोत्री मंदिर समिति के चेयरमैन सुरेश सेमवाल ने कहा कि फैसले के मुताबिक, धाम में गैर-हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह से बैन रहेगा. उन्होंने यह भी कहा था कि यह बैन देवता के सर्दियों के निवास मुखबा पर भी लागू होगा.
बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के चेयरमैन ने क्या कहा था
श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के चेयरमैन हेमंत द्विवेदी ने कहा था, "दोनों मंदिरों और मंदिर समिति के तहत आने वाले सभी मंदिरों में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने का प्रस्ताव आने वाली बोर्ड मीटिंग में पेश किया जाएगा. इसके अलावा, कुछ संतों और गंगा सभा, जो प्रमुख हर-की-पौड़ी घाट की देखरेख करने वाली संस्था है. उनके अनुरोध पर उत्तराखंड सरकार हरिद्वार में 120 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैले 105 घाटों पर गैर-हिंदुओं के प्रवेश को सीमित करने पर विचार कर रही है. साथ ही, खबर है कि राज्य सरकार हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों को "सनातन पवित्र शहर" घोषित करने की योजना बना रही है.