/उत्तराखंड में फिर गरजा बुलडोजर, उधम सिंह नगर में अतिक्रमण की आड़ में ढहाए मजार!

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Uttarakhand News Today: उत्तराखंड में सरकारी जमीन से कथित अतिक्रमण हटाने की मुहिम की आड़ में लगातार अकलियतों की मजहबी इबादतगाहों और मदारिस पर लगातार कार्रवाई हो रही है. इसी कड़ी में शनिवार (4 जुलाई) को उधम सिंह नगर जिले के जसपुर इलाके में इंतजामिया ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मजार को ढहा दिया. जिला इंताजमिया ने दावा किया कि यह मजार सरकारी जमीन पर बनी थी.
इंतजामिया की कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा. बताया जा रहा है कि इंतजामिया ने जमीन को कब्जा मुक्त कराकर बराबर कर दिया. इस बारे में अधिकारियों ने बताया कि उधम सिंह नगर जिले के जसपुर के अहमदनगर इलाके में करीब 6 बीघा सरकारी जमीन पर मुबय्यना तौर पर गैरकानूनी मजार और उसका अहाता बना हुआ था. धामी सरकार के अतिक्रमण हटाओ मुहिम के तहत इस जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए कार्रवाई की गई.
जसपुर में सरकारी जमीन पर गैर-कानूनी कब्जे का दावा
जसपुर के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) राहुल शाह ने उधम सिंह नगर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नितिन भदौरिया के हुक्म पर पूरे इलाके का सर्वे कराया था. सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट राहुल शाह ने बताया कि सर्वे के दौरान यह पता लगाया गया कि किन-किन सरकारी जमीनों पर मजहबी ढांचे बनाकर मुबय्यना तौर पर गैरकानूनी कब्जा किया गया है. उन्होंने आगे बताया कि इस जांच के दौरान अहमदनगर के इस मजार की भी निशानदेही की गई थी.
इंतजामिया ने बताया कि करीब तीन हफ्ते पहले मुतअल्लिका फरीक को नोटिस जारी कर जमीन और कंस्ट्रक्शन से जुड़े दस्तावेज दो हफ्ते के भीतर पेश करने के लिए कहा गया था. इसके बाद मई और जून महीने में दो बार और नोटिस दिए गए, लेकिन इंतजामिया के मुताबिक मजार से जुड़ा कोई कानूनी दस्तावेज पेश नहीं किया गया.
जिला इंतजामिया ने क्या कहा?
दस्तावेज नहीं मिलने के बाद जसपुर के SDM राहुल शाह ने अतिक्रमण हटाने का हुक्म जारी किया. इसके बावजूद मुबय्यना अतिक्रमण नहीं हटाया गया. इसके बाद शनिवार सुबह इंतजामिया की टीम भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंची और बुलडोजर की मदद से मुबय्यना गैरकानूनी मजार को ढहा दिया. कार्रवाई के बाद पूरी जमीन को बराबर कर दिया गया.
जसपुर के SDM राहुल शाह ने बताया कि यह सरकारी जमीन है और मई महीने में मजार इंतजामिया के लोगों को पहला नोटिस दिया गया था, लेकिन उनकी ओर से कोई सबूत पेश नहीं किया गया. इसके बाद दूसरा नोटिस भी भेजा गया, मगर तब भी किसी तरह का सुबूत नहीं पेश कर पाए. राहुल शाह ने कहा कि इसके बाद जून महीने में बेदखली का आदेश जारी किया गया था. आदेश जारी होने के 15 दिन बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया, इसलिए आज इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटा दिया.