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हर की पौड़ी में गैर-हिंदुओं की एंट्री बैन के बाद हरिद्वार में मीट बेचने पर संकट

Haridwar Meat Shops Relocation News: उत्तराखंड सरकार पर अक्सर अल्पसंख्यक विरोधी आदेश देने के आरोप लगते रहे हैं. वहीं, अब हरिद्वार में नगर निगम के जरिये मांस (मीट) की दुकानों के शिफ्टिंग के आदेश बाद विवाद खड़ा हो गया. मांस व्यापारियों ने इस आदेश का पुरजोर विरोध करते हुए भारी आर्थिक संकट की आशंका जताई है. जानें व्यापारियों को किस बात का है डर?

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 08, 2026, 07:13 PM IST

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(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Uttarakhand News: पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में एक बार फिर चर्चा में है, इस बार वजह है मीट की दुकानों को लेकर सुनाया गया फरमान. हरिद्वार जैसे धार्मिक शहर में आगामी आयोजनों को लेकर लिए गए इस फैसले ने न सिर्फ व्यापारियों को नाराज कर दिया है, बल्कि सरकार की मंशा और तैयारी पर भी बहस छेड़ दी है. 

दरअसल, हरिद्वार नगर निगम ने ज्वालापुर क्षेत्र से मीट की दुकानों को हटाने का फैसला किया है. निगम की बोर्ड बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया कि कच्चे मांस की सभी दुकानों को नगर निगम क्षेत्र के बाहर शिफ्ट किया जाएगा. इस योजना के तहत सराय इलाके में करीब 56 नई दुकानें बनाई जाएंगी, जहां सभी मीट की दुकानों को ट्रांसफर किया जाएगा.

नगर निगम का कहना है कि यह फैसला हरिद्वार में होने वाले बड़े धार्मिक आयोजनों, जैसे कुंभ मेला, कांवड़ यात्रा और अन्य आध्यात्मिक कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है हरिद्वार नगर आयुक्त नंदन कुमार के मुताबिक, बोर्ड ने नगर क्षेत्र में कच्चे मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है. इसके लिए पुराने उपविधियों (By-Laws) में संशोधन कर नए नियम लागू किए गए हैं. पहले कुछ क्षेत्रों, जैसे जौनापुर में यह प्रतिबंध नहीं था, लेकिन अब इसे पूरे नगर निगम क्षेत्र में लागू कर दिया गया है, जिसके चलते सभी दुकानों को हटाया जाएगा.

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हालांकि, इस फैसले का मीट कारोबारियों ने जोरदार विरोध किया है. कई सालों से व्यापार कर रहे दुकानदारों का कहना है कि जिस नई जगह पर उन्हें भेजा जा रहा है, वह शहर से काफी दूर है और वहां साफ-सफाई के हालात भी ठीक नहीं है. इसके अलावा उस इलाके के पास श्मशान घाट होने से भी व्यापारी परेशान हैं. उनका मानना है कि ऐसी जगह पर ग्राहक नहीं आएंगे, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा.

एक मीट दुकानदार ने बताया कि अगर दुकानें इतनी दूर होंगी, तो ग्राहकों को वहां तक पहुंचने के लिए अलग से खर्च करना पड़ेगा. ट्रैफिक की वजह से रिक्शा ड्राइवर भी वहां जाने से मना कर सकते हैं. साथ ही, श्मशान घाट के पास इस तरह का कारोबार चलना मुश्किल है. उन्होंने कहा कि इस संबंध में जिला अधिकारी को भी आवेदन दिया गया है.

एक अन्य दुकानदार ने भी इसी तरह की परेशानी होने की आशंका जताई है. उन्होंने कहा कि नगर निगम खुद नियम बनाता है कि मीट की दुकानें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और श्मशान से दूर होनी चाहिए, लेकिन नई जगह श्मशान की दीवार के पास ही है. उनका आरोप है कि प्रशासन अपने ही नियमों का पालन नहीं कर रहा है. उन्होंने यह भी मांग की कि अलग-अलग तरह के मांस के लिए बेहतर इंतजाम किया जाना चाहिए. 

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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