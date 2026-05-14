Uttarakhand: पहले मदरसा बोर्ड खत्म, अब फंडिंग रोकी, हरिद्वार में 23 मदरसों पर गिरी गाज

Uttarakhand News: उत्तराखंड में बीजेपी की अगुवाई वाली पुष्कर सिंह धामी सरकार लगातार मदरसों को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है. एक तरफ सरकार पारदर्शिता और नियमों का हवाला दे रही है, तो दूसरी तरफ मदरसों पर बढ़ती निगरानी को लेकर नई बहस भी शुरू हो गई है. हालिया दिनों सरकार ने राज्य मदरसा बोर्ड को भंग कर दिया, और उसकी जगह पर अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बोर्ड का गठन किया है.

इतना ही नहीं, सरकार ने नवगठित अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बोर्ड के सदस्यों में मुस्लिम प्रतिनिधित्व भी नाम मात्र दिया है. वहीं, अब हरिद्वार जिले में मदरसों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई. प्रशासन ने दावा किया कि जांच के दौरान मदरसों में कई अनियमितताएं सामने आने के बाद बड़ी कार्रवाई की गई है. हरिद्वार जिला प्रशासन के मुताबिक, जांच में कथित गड़बड़ियां मिलने पर 23 मदरसों की धनराशि रोक दी गई है, जबकि 11 मदरसों में बच्चों को मिलने वाली पोषण योजना भी बंद कर दी गई है.

मिली जानकारी के मुताबिक, सरकारी निर्देशों के बाद हरिद्वार जिला प्रशासन ने मदरसों के इंतजाम और संचालन की जांच तेज कर दी थी. इसके तहत जिले के कुल 131 मदरसों की शुरुआती जांच की गई. इस दौरान कई संस्थानों में रिकॉर्ड और संचालन से जुड़ी कथित खामियां सामने आईं. इसके बाद प्रशासन ने संबंधित मदरसों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी.

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जिला शिक्षा अधिकारी अमित नंद ने बताया कि हरिद्वार जिले में बच्चों को मिलने वाली पोषण योजना से जुड़े सभी 131 मदरसों की जांच की गई थी. पहले चरण में सभी मदरसा संचालकों को बैठक के लिए बुलाया गया. इस बैठक में 121 संचालक पहुंचे, जबकि 10 मदरसों ने उसी दिन योजना बंद करने का नोटिस दे दिया. प्रशासन को यह मामला संदिग्ध लगा, जिसके बाद इन मदरसों को विशेष जांच के दायरे में शामिल किया गया.

अमित नंद के मुताबिक, विभाग की ओर से एक ग्रुप बनाया गया था, जिसमें मदरसों को रोजाना बच्चों को दिए जाने वाले खाने की तस्वीरें और दूसरी जानकारी भेजना जरूरी किया गया था. इसके बावजूद चार मदरसों ने कोई जानकारी नहीं भेजी. वहीं तीन मदरसों ने पूरे साल का रिकॉर्ड अपडेट नहीं किया. इसके अलावा छह मदरसों पर वास्तविक संख्या से ज्यादा बच्चों का रिकॉर्ड दिखाने का आरोप भी लगा है.

प्रशासन की शुरुआती जांच में कुल 23 मदरसे जांच प्रक्रिया में नाकाम पाए गए. इसके बाद इन मदरसों की मार्च और अप्रैल महीने की धनराशि रोक दी गई. दूसरी ओर बाकी 108 मदरसों में योजना को सामान्य रूप से जारी रखा गया है. बताया जा रहा है कि जांच सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहने वाला है. प्रशासन अब मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों, टीचर्स और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की भी जांच करेगा. साथ ही दूसरे राज्यों से आकर पढ़ रहे बच्चों का वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा.

अधिकारियों का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सभी संस्थान तय नियमों के तहत ही चल रहे हों. इससे पहले सरकार ने साफ कर दिया है कि 1 जुलाई 2026 से सिर्फ वही मदरसे चल सकेंगे जिन्हें मान्यता हासिल होगी. बिना मान्यता वाले संस्थानों पर आगे और सख्त कार्रवाई की जा सकती है.

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