Uttarakhand: जमीयत की याचिका पर HC में UCC पर सुनवाई; जानें अदालत में क्या हुआ?
Uttarakhand: जमीयत की याचिका पर HC में UCC पर सुनवाई; जानें अदालत में क्या हुआ?

Uttarakhand UCC Hearing: उत्तराखंड हाई कोर्ट में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सुनवाई हुई है. सरकारी वकील ने कोर्ट ने जवाब दाखिल करने का वक्त मांगा है जो उन्हें अगली सुनवाई से पहले दाखिल करना होगा.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Aug 19, 2025, 12:01 PM IST

Uttarakhand: जमीयत की याचिका पर HC में UCC पर सुनवाई; जानें अदालत में क्या हुआ?

Uttarakhand UCC Hearing: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के खिलाफ हाईकोर्ट में बीते रोज सुनवाई हुई. इस दौरान सरकार की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता ने दवाब दाखिल करने के लिए वक्त की गुजारिश की है. जिसे मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा ने मान लिया है. इस मामले में अगली सुनवाई 23 सितंबर को होनी है.

अगली सुनवाई से पहले दाखिल करना होगा जवाब

अदालत ने केंद्र सरकारको जमीयत उलेमा-ए-हिंद और दूसरों की याचिका पर सुनाई के लिए अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है, जो अगली सुनवाई से पहले करना होगा. उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता को मंजूरी मिलने के लगभग एक साल बाद, इसे 27 जनवरी, 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में औपचारिक तौर पर कानून लागू किया गया. 

उत्तराखंड हाई कोर्ट में चुनौती

जिसके बाद, उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया. मौलाना अरशद मदनी के निर्देश पर, जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने इस कानून को उत्तराखंड उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिस पर बीते रोज दूसरी सुनवाई हुई.

क्या बोले मौलाना अरशद मदनी?

सुनवाई को लेकर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी ने कहा कि संविधान, लोकतंत्र और कानून के राज को बनाए रखने के लिए जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने इस उम्मीद के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाया है कि हमें न्याय मिलेगा. उन्होंने कहा कि हम ऐसे किसी भी कानून को स्वीकार नहीं करते जो शरीयत के खिलाफ हो. एक मुसलमान हर चीज से समझौता कर सकता है, लेकिन अपने शरीयत और धर्म से समझौता नहीं कर सकता.

मुसलमानों को कमजोर करने के लिए कानून

मौलाना मदनी ने कहा कि भारत जैसे महान लोकतांत्रिक देश में, जहां एक धर्मनिरपेक्ष संविधान मौजूद है, जिस तरह से यह कानून लाया गया, वह न केवल पक्षपात, भेदभाव और पूर्वाग्रह को पेश करता है, बल्कि जिस तरह से जनजातियों को इस कानून से अलग रखा गया, वह इस बात का प्रमाण है कि यह कानून मुसलमानों की सामाजिक और धार्मिक पहचान को कमज़ोर और नष्ट करने के इरादे से बनाया गया है.

