Rudrapur: गौरक्षा के नाम पर हिंदू संगठनों का तांडव, मोहम्मद फतेह की पिटाई कर शहर में निकाला जुलूस

Udham Singh Nagar News Today: पहाड़ी राज्य उत्ताखंड इस समय असामाजिक तत्वों के लिए स्वर्गगाह बना हुआ है. यहां पर आए दिन अल्पसंख्यकों को हिंदूवादी संगठन उनके धर्म, खान-पान, इबादत करने और जिहाद के आरोप लगाकर निशाना बना रहे हैं. अक्सर मुसलमानों के साथ हिंसा भी की जाती है. इस तरह की घटनाओं की वीडियो सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होती रही है. हिंदूवादी संगठनों के सामने अक्सर प्रशासन भी नतमस्तक नजर आता है.

वहीं, अब उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर से एक बार फिर ऐसा मामला सामने आया है, जिसने हिंदूवादी संगठनों की भूमिका और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. बीते कुछ सालों में कई बार ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि हिंदूवादी संगठन कानून को अपने हाथ में लेकर खासतौर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को निशाना बनाते हुए हिंसक घटनाओं को अंजाम देते हैं.

लोकेशन : रुद्रपुर, उद्यमसिंह नगर,उत्तराखंड मोहम्मद फतेह नामी व्यक्ति ने गाय को लेकर एक वीडियो बनाया जिसके बाद गौ रक्षा सेवा समिति रुद्रपुर के अध्यक्ष पंडित कुमार आर्य के नेतृत्व में गौरक्षकों ने पिटाई करते हुए उसका जुलूस निकाला और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। pic.twitter.com/nZM5cCI42j — The Muslim (@TheMuslim786) December 16, 2025

पूरा मामला रुद्रपुर का है, जहां मोहम्मद फतेह नाम के एक नौजवान के साथ हिंदूवादी संगठन के एक नेता ने कथित तौर पर गाय को लेकर एक वीडियो बनाया था. बताया जा रहा है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद विवाद की वजह बन गया. इसके बाद खुद को गौ रक्षा से जुड़ा बताने वाले लोगों ने इस पर आपत्ति जताई.

आरोप है कि गौ रक्षा सेवा समिति रुद्रपुर के अध्यक्ष पंडित कुमार आर्य के नेतृत्व में कुछ गौरक्षकों ने मोहम्मद फतेह को पकड़ लिया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, इन लोगों ने फतेह के साथ मारपीट की और उसे सड़कों पर घुमाते हुए जुलूस की शक्ल में ले गए. इस दौरान मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. मौके पर मौजूद किसी ने इसकी वीडियो बना ली. इसमें देखा जा सकता है कि हिंदूवादी संगठन के लोग मोहम्मद फतेह के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं.

मारपीट और जुलूस निकालने के बाद गौरक्षकों ने मोहम्मद फतेह को पुलिस के हवाले कर दिया. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को अपने संज्ञान में लिया. फिलहाल पुलिस की ओर से पूरे मामले की जांच की जा रही है. सूत्रों के मुताबिक, पुलिस यह भी जांच कर रही है कि वीडियो किस संदर्भ में बनाया गया था और क्या किसी तरह का कानूनी उल्लंघन हुआ है. हालांकि, इस संबंध में अभी तक पुलिस प्रशासन का कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है.

