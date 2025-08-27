Uttarakhand: जमीयत की याचिका पर HC का सरकार को नोटिस; मदरसों से जुड़ा है मामला
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2898236
Zee SalaamIndian Muslim

Uttarakhand: जमीयत की याचिका पर HC का सरकार को नोटिस; मदरसों से जुड़ा है मामला

Uttarakhand New: उत्तराखंड सरकार को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. मामला मदरसों से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने एक पिटीशन दायर की थी. अब सरकार को 6 हफ्तों के अंदर नोटिस का जवाब देना होगा.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Aug 27, 2025, 09:59 AM IST

Trending Photos

Uttarakhand: जमीयत की याचिका पर HC का सरकार को नोटिस; मदरसों से जुड़ा है मामला

Uttarakhand New: उत्तराखंड मदरसो को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है, जो 6 हफ्तों के अंदर देना होगा. दरअसल ये सुनवाई जमीयत उलेमा-ए-हिंदी की एक याचिका पर हो रही थी.

क्या है पूरा मामला?

21 अक्टूबर 2024 को पूर्व मुख्य न्यायाधीश वी.आई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की याचिका पर सुनवाई की थी. इस दौरान मदरसा इस्लामिया के खिलाफ किसी भी कार्रवाई और अलग-अलग राज्यों, खास तौर पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों के जरिए मदरसों को जारी किए गए सभी नोटिसों पर प्रतिबंध लगा दिया था.

इस सुनवाई में कहा गया था कि न्यायालय के जरिए अगला नोटिस जारी किए जाने तक के टेन्योर के दौरान, अगर केंद्र या राज्य द्वारा कोई नोटिस या आदेश जारी किया जाता है तो उस पर रोक जारी रहेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

एससी ने दिया था हाईकोर्ट जाने का निर्देश

इसके बावजूद उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और उत्तराखंड आदि राज्यों में मदरसों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी था, जिसके खिलाफ जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद को 14 मई 2025 को उत्तराखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया था.

जिसके बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर बीती रोज सुनवाई हुई है. याचिका में जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने कहा है कि उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2016 में रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं किया गया है और न ही अनरजिस्टर्ड मदरसों को अवैध घोषित किया जा सकता है. इस पर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है.

मुसलमानों को संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने का प्लान: मौलाना मदनी

जमीयत उलेमा-ए-हिंद का मिशन बिना किसी भेदभाव के सेवा करना है. पीड़ितों की गुहार पर ही जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने कहा कि लोग अनभिज्ञ हैं, जबकि इतिहास की किताबों में दर्ज है कि देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने की मुहिम उलेमाओं ने शुरू की थी. ये उलेमा मदरसों की उपज थे. इतना ही नहीं, दारुल उलूम देवबंद की स्थापना अंग्रेजों से लड़ने और देश को आजाद कराने के लिए मुजाहिद्दीन तैयार करने के लिए की गई थी.

उन्होंने आगे कहा कि जो लोग मदरसों के खिलाफ यह सब कर रहे हैं, वे मदरसों की भूमिका से अंजान हैं. जमीयत उलेमा-ए-हिंद इस्लामिया के मदरसों से संबंधित है. हमारे सभी महापुरुष यहीं से निकले हैं. इस्लामिया के मदरसे हमारी गले की नस हैं और ऐसा करके वे हमारी गले की नस काटने की योजना बना रहे हैं.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

UttarakhandUttarakhand newsJamiat Ulema e Hind

Trending news

Uttarakhand
Uttarakhand: जमीयत की याचिका पर HC का सरकार को नोटिस; मदरसों से जुड़ा है मामला
Hyderabad News
भगवा लव-ट्रैप का हुआ खुलासा, रवी कुमार ने पहचान छिपाकर 3 मुस्लिम लड़कियों से की शादी
Turkey
Turkey ने सुझाया Israel को लाइन पर लाने का तरीका; मंत्री बोले उठाना चाहिए ये कदम
gaza
Gaza Hospital में मारे गए 20 लोग कौन? अब हमास ने किया बड़ा दावा
gaza
Gaza: अस्पताल पर हमले करने के बाद क्या बोली इजराइली सेना; मारे गए थे 20 लोग
Pakistan News
धार्मिक विवादों में घिरे आलिमे दीन मोहम्मद अली मिर्जा गिरफ्तार; अकादमी भी सील
Afghanistan news
भारत ने भेजा न्योता; तालिबान मंत्री ने भरी उड़ान की तैयारी...और तभी कुछ ऐसा हो गया..
Rajasthan news
अजमेर दरगाह में मिलादुन्नबी बैनर हटाने पर विवाद; खुद्दाम और कमेटी आमने-सामने
Supreme Court
क़दमों में कानून; दिलों में नफरत का गुबार; मुसलमान न होता तो मौन मर जाते हुज़ूर!
UP News
फिर छांगुर जैसी स्क्रिप्ट, बदले हैं बस नाम; बरेली पुलिस ने पकड़ा धर्मांतरण गैंग
;