Uttarakhand: जमीयत की याचिका पर HC का सरकार को नोटिस; मदरसों से जुड़ा है मामला

Uttarakhand New: उत्तराखंड मदरसो को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है, जो 6 हफ्तों के अंदर देना होगा. दरअसल ये सुनवाई जमीयत उलेमा-ए-हिंदी की एक याचिका पर हो रही थी.

क्या है पूरा मामला?

21 अक्टूबर 2024 को पूर्व मुख्य न्यायाधीश वी.आई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की याचिका पर सुनवाई की थी. इस दौरान मदरसा इस्लामिया के खिलाफ किसी भी कार्रवाई और अलग-अलग राज्यों, खास तौर पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों के जरिए मदरसों को जारी किए गए सभी नोटिसों पर प्रतिबंध लगा दिया था.

इस सुनवाई में कहा गया था कि न्यायालय के जरिए अगला नोटिस जारी किए जाने तक के टेन्योर के दौरान, अगर केंद्र या राज्य द्वारा कोई नोटिस या आदेश जारी किया जाता है तो उस पर रोक जारी रहेगी.

एससी ने दिया था हाईकोर्ट जाने का निर्देश

इसके बावजूद उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और उत्तराखंड आदि राज्यों में मदरसों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी था, जिसके खिलाफ जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद को 14 मई 2025 को उत्तराखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया था.

जिसके बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर बीती रोज सुनवाई हुई है. याचिका में जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने कहा है कि उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2016 में रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं किया गया है और न ही अनरजिस्टर्ड मदरसों को अवैध घोषित किया जा सकता है. इस पर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है.

मुसलमानों को संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने का प्लान: मौलाना मदनी

जमीयत उलेमा-ए-हिंद का मिशन बिना किसी भेदभाव के सेवा करना है. पीड़ितों की गुहार पर ही जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने कहा कि लोग अनभिज्ञ हैं, जबकि इतिहास की किताबों में दर्ज है कि देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने की मुहिम उलेमाओं ने शुरू की थी. ये उलेमा मदरसों की उपज थे. इतना ही नहीं, दारुल उलूम देवबंद की स्थापना अंग्रेजों से लड़ने और देश को आजाद कराने के लिए मुजाहिद्दीन तैयार करने के लिए की गई थी.

उन्होंने आगे कहा कि जो लोग मदरसों के खिलाफ यह सब कर रहे हैं, वे मदरसों की भूमिका से अंजान हैं. जमीयत उलेमा-ए-हिंद इस्लामिया के मदरसों से संबंधित है. हमारे सभी महापुरुष यहीं से निकले हैं. इस्लामिया के मदरसे हमारी गले की नस हैं और ऐसा करके वे हमारी गले की नस काटने की योजना बना रहे हैं.