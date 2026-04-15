भूपेश जोशी ने फिर दी कानून को चुनौती, मुस्लिम नौजवान को पीटा, बोला- "मुल्लों को इकट्ठा कर खिलाऊंगा सूअर का मांस"

Uttarakhand News: उत्तराखंड में इन दिनों मजहब के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती नफरत और टकराव की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. हिंदूवादी संगठनों के नेता और पदाधिकारी लगातार मुसलमानों को उनकी पहचान की वजह से निशाना बना रहे हैं, और कई इलाकों में मुसलमानों की एंट्री, कारोबार पर प्रतिबंध लगा दिया है.

हिंदूवादी संगठन लगातार गैर-कानूनी सरगर्मियों की वजह से सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देते नजर आते हैं. उत्तराखंड में बीजेपी की अगुवाई वाली धामी सरकार पर लगातार दक्षिणपंथी संगठनों को संरक्षण देने के आरोप लगते रहे हैं. इस तरह के आरोप वास्तविकता के धरातल पर उस समय सच साबित होता दिखाई पड़ता, जब हिंदूवादी संगठन अल्पसंख्यकों को खान-पान, इबादत करने को लेकर जानलेवा हमला कर देते हैं.

इसी कड़ी में एक और मामला सामने आया है, जहां काली सेना नाम के चरमपंथी संगठन ने एक मुस्लिम नौजवान के साथ बदसलूकी और मारपीट की. इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रही है. वीडियो को खुद आरोपी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. हालांकि, इस पर देहरानदून पुलिस का अभी तक कोई ऑधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. वीडियो वायरल होने पर भी देहरादून पुलिस के जरिये कोई कार्रवाई नहीं करने पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

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मिली जानकारी के मुताबिक, उत्तराखंड की काली सेना नाम के हिंदूवादी संगठन के प्रमुख भूपेश जोशी ने एक मुस्लिम नौजवान के साथ बदसलूकी और फिर गंभीर आरोप लगाते हुए पीड़ित की पिटाई. मुस्लिम नौजवान के साथ मारपीट की आरोपी भूपेश जोशी ने खुद वीडियो भी बनवाई है. बताया जा रहा है कि देहरादून में भूपेश जोशी ने न सिर्फ उस नौजवान के साथ गाली-गलौज की, बल्कि उसे शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित किया. इससे पहले भी वह इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुका है.

घटना के दौरान भूपेश जोशी ने मुसलमानों को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की. भूपेश जोशी के जरिये सोशल मीडिया पर पोस्ट वीडियो में देखा सकता है, जिसमें वह कह रहा है कि "इसने एक हिंदू लड़के को बड़े का मांस (बीफ) खिला दिया. " आरोपी मुसलमानों को गाली देते हुए और आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए आगे कहता है कि "मैं सभी मुल्लाओं (मुसलमानों) को इकट्ठा करूंगा और फिर उन्हें सूअर के मांस भंडारा खिलाऊंगा." वीडियो में पीड़ित नौजवान के इन आरोपों से इंकार पर आरोपी और उसका एक साथी बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं.